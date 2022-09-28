Almanya'da tüketici güveni rekor derecede düştü

Rusya-Ukrayna savaşı nedeni ile tırmanan enerji krizi ile artan enflasyon, Almanya'da tüketici güveninin hızla düşmesine neden oldu.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Alman ekonomisinin gelecek yıl yüzde 0,7 daralacağı tahmininde bulundu.

Enerji krizi ve enflasyonun körüklediği sorular, Avrupalıların daha önce yaşamadıkları yeni problemlerle karşılaşmalarına neden oldu.

Merkezi Almanya'da bulunan pazar araştırma şirketi GfK, gelecek aya ilişkin Tüketici Güven Endeksi sonuçlarını açıkladı.

Almanya'da tüketici güveni 5,7 puan azaldı

Almanya'da ağustosta bu ay için eksi 36,8 puan olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi, enerji krizi ve yüksek enflasyonun etkisiyle ekim ayı için 5,7 puan azalarak eksi 42,5 puana geriledi.

Almanya'da, endeks düşüşünü 4. aya taşıdı.

"Tarihi düşük seviyeye geriledi"

Endeksin Nisan 2022'de rekor düşük seviyenin oldukça altında yeni bir tarihi düşük seviyeye gerilemesi de dikkati çekti.

"Gelir beklentilerinde daha düşük bir değer ölçülmedi"

GfK açıklamasında, "Bu, tüm zamanların en düşük seviyesi. Almanya için endeksin 1991'de yayınlanmaya başladığından beri gelir beklentilerinde daha düşük bir değer ölçülmedi." denildi.

"Birçok hane, şu anda enerjiye önemli ölçüde daha fazla para harcamak zorunda"

AA'nın haberine göre, GfK Araştırmacısı Rolf Bürkl, "Birçok hane, şu anda enerjiye önemli ölçüde daha fazla para harcamak zorunda kalıyor ya da önemli ölçüde daha yüksek ısıtma faturaları için kenara para koymak zorunda. Buna göre, yeni alımlar gibi diğer harcamalardan tasarruf etmeleri gerekiyor. Bu da tüketici ikliminin yeni bir rekor seviyeye düşmesine neden oluyor." ifadelerini kullandı.