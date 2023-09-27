Almanya'da tüketiciler tasarrufa yöneldi Rusya-Ukrayna savaşının ardından sarsılan Alman ekonomisi nedeniyle ülkede yaşayanların tüketim alışkanlıkları değişti.

AA

Merkezi Almanya'da bulunan pazar araştırma şirketi GfK, gelecek aya yönelik Tüketici Güven Endeksi sonuçlarını açıkladı.

GfK'ya göre, Almanya'da ekim ayı tüketici güveni düşerken, tüketiciler tasarrufa yöneldi ve ülkede tasarruf eğilimi Nisan 2011'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Almanya'da, ağustosta bu ay için eksi 25,6 puan olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi'nin, ekim için 0,9 puanlık azalışla eksi 26,5’e düştüğü belirtildi.

Beklenti, endeksin eksi 26’ya gerilemesi yönündeydi. Böylede endeks, beklentinin üzerinde azaldı.

İşsiz kalma endişesi hakim

Alman vatandaşlarının işini kaybetme endişesi taşıdığı görülüyor. İş kayıplarına ilişkin yükselen endişeler de tüketici güvenini olumsuz etkiliyor.

"Tasarruf eğilimi önemli ölçüde arttı"

GfK Araştırmacısı Rolf Buerkl, konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

Tüketicilerin ekonomik beklentileri bir miktar yükselmiş, hem gelir beklentileri hem de satın alma eğilimi çok az büyüme göstermiş olsa da tasarruf eğilimi önemli ölçüde artarak tüketici güveninin yeniden düşmesine neden oldu.

"Yüksek enflasyon tüketici güvenini aşağı çekti"

Buerkl, artan gıda ve enerji fiyatlarının sebep olduğu “inatçı” yüksek enflasyonun tüketici güvenini aşağı çektiğini ve bu yıl toparlanma şansının "muhtemelen sıfıra düştüğünü" vurguladı.

"Gıda ve enerji fiyatları eğilimi etkiliyor"

GfK'ya göre tasarruf eğilimi Nisan 2011'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşırken, Bürkl, bunun nedenini "keskin bir şekilde yükselen gıda ve enerji fiyatları nedeniyle sürekli yüksek seyreden enflasyon" olarak açıkladı.

Firmalar işe alımlar konusunda daha az istekli

Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) tarafından yapılan açıklamada, Alman şirketlerinin yeni personel alma isteğinin eylülde kötüleştiği bildirildi. Ağustosta 97 puan olan Ifo İstihdam Barometresi eylülde 95,8 puana gerileyerek Şubat 2021'den bu yana en düşük seviyeye indi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) tahminlerine göre de Almanya, bu yıl küçülmesi beklenen tek G7 ülkesi olacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)