Almanya'da üretici fiyatları 47 yılın zirvesine çıktı

Almanya'da üretici fiyatları ağustos ayında, 1974'ten bu yana görülen en büyük artışı kaydetti.

Bütün dünyada koronavirüs salgını sonrası gelen verilerde anormal artışlar göze çarpıyor.

Avrupa'nın ekonomi devi Almanya'da ağustos ayında üretici fiyatları, geçen yılın aynı ayına göre beklentilerin üzerinde bir oranla yüzde 12 arttı.

AYLIK BAZDA ARTIŞ YÜZDE 1,5

Aylık bazda karşılaştırıldığında ise ağustos ayında üretici fiyatları, bir önceki aya göre yüzde 1,5 yükseldi. Beklenti yüzde 0,8 artış olacağı yönündeydi.

ENERJİ FİYATLARI YILLIK YÜZDE 24 ARTIŞ GÖSTERDİ

Ağustos ayında enerji fiyatları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 arttı. Ara mali fiyatlarında yıllık yükseliş yüzde 17,1 olarak gerçekleşti.

Enerji fiyatları temmuz ayına göre yüzde 3,3 artarken, ara malı fiyatları yüzde 1,4, dayanıklı tüketici malları ise yüzde 0,5 yükseldi.



