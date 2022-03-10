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    Almanya'da yağ ve un krizi yaşanıyor

    Almanya'da yağ ve un krizi yaşanıyor

    Ukrayna savaşı nedeniyle Almanya'da marketlerin Rusya'dan mal almayı kesmesi sonrası yağ ve un fiyatları yükseldi, halk marketlere akın ederek stok yapmanın derdine düştü.
    • Haber Merkezi
    • 10.03.2022 - 00:25
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    Koronavirüs salgını sırasında marketlerde tuvalet kağıdı krizi yaşanan Almanya'da bu kez Ukrayna savaşı nedeniyle sıvı yağ ve un sıkıntı baş gösterdi.

    Geçen yıl 1 euro'nun altındaki yağların fiyatları neredeyse 2 katına çıktı.

    MÜŞTERİ BAŞINA SINIRLAMA DA YETMEDİ

    Patatesin kızartma olarak çok tüketildiği Almanya'da, marketlere akın eden halk, hem sıvı yağ hem de un bulmakta zorlandı.

    Ünlü market zinciri ALDI, kendi markası olan ayçiçek yağını müşteri başına 4 adetle sınırlamasına rağmen hepsi tükendi.

    Firma, Ukrayna savaşı nedeniyle tedarik sıkıntısının süreceğini belirtti.

    Almanya da yağ ve un krizi yaşanıyor #1

    YAĞ FİYATLARI DAHA DA ARTABİLİR

    Ancak bazı tüketici dernekleri, yağ krizinin tuvalet kağıdı krizine benzemediğini ve daha büyük sorunlara yol açabileceğini savunuyor. Bunun nedeni üretimin azlığı, nakliye sorunları ve tüketicinin bunlara vereceği reaksiyon olarak gösteriliyor.

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