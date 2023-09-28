Almanya’da yıllık enflasyon 4,5’e geriledi Almanya’da yıllık enflasyon, eylülde yüzde 4,5’e gerilerken aylık bazda ise yüzde 0,3 arttı.

AA

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fiyat artışlarına ilişkin eylül ayı öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, Almanya’da ağustosta yüzde 6,1 olan yıllık enflasyon, eylül ayında yüzde 4,5’e geriledi.

Eylülde Almanya'nın aylık bazda enflasyonu ise yüzde 0,3 arttı.

Piyasalarda beklenti enflasyonun eylülde yüzde 4,6’ya gerilemesi ve aylık da 0,2 artması yönündeydi.

Almanya'da enflasyon düşmeye devam ediyor

Rusya-Ukrayna savaşı öncesi yüzde 4,3 olan enflasyon enerji fiyatlarındaki artışın itici gücü ile ağustos 2022'de yüzde 8,8'e ulaşmıştı.

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Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)