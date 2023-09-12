Almanya'daki konut projeleri iptal oluyor Almanya'da inşaat firmalarının projeleri aksıyor. Faizler artınca Avrupa'nın ekonomi devi Almanya'daki konut projelerinde rekor düzeyde iptaller yaşandı.

AA

Artan kredi ve malzeme maliyetlerinin tetiklediği konut inşaatı krizi, Almanya'daki dengeleri bozdu.

Almanya'nın ekonomik düşünce kuruluşu Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), inşaat şirketlerin projelerine yönelik ağustos ayına ilişkin anket sonuçlarını yayınladı.

Buna göre, ağustosta şirketlerin yüzde 20,7'si projelerinin iptal edildiğini bildirdi. Söz konusu oran temmuzda yüzde 18,9 olmuştu.

Projelerin uygulanabilirliği kalmadı

Ifo’nun açıklamasında, hızla artan inşaat maliyetleri ve önemli ölçüde yükselen faiz oranları nedeniyle 2022'nin başında hala kârlı olan birçok projenin şu anda artık ekonomik olarak uygulanabilir olmadığı belirtildi.

Ankete göre, bazı şirketlerin sipariş defterleri halen dolu iken, yüzde 44,2'lik bir kesim, şimdiden sipariş eksikliği yaşadıklarını bildirdi. Bir yıl önce bu oran yüzde 13,8 düzeyindeydi.

"Piyasadaki belirsizlik çok büyük"

Ifo Anketler Merkezi Müdürü Klaus Wohlrabe, konuya ilişkin değerlendirmesinde, şu bilgileri paylaştı:

Konut inşaatındaki iptaller yeni bir zirveye doğru tırmanıyor. Anketin başladığı 1991 yılından bu yana karşılaştırılabilir bir durum gözlemlemedik. Piyasadaki belirsizlik çok büyük.

"İnşaatçılar hesaplarda zorladı"

Daha katı enerji tasarrufu gereklilikleri nedeniyle finansmandaki azalmanın da inşaatçıların hesaplarını zorladığını kaydeden Wohlrabe, "Bazı şirketler şimdiden boğazlarına kadar suya batmış durumda." ifadesini kullandı.

Şirketlerin yüzde 11,9'u finansman sıkıntısı yaşıyor

Şu anda konut inşaat şirketlerinin yüzde 11,9'unun finansman sıkıntısı yaşadığını belirten Wohlrabe, "Bu, son 30 yılın en yüksek değeri.” bilgisini verdi.

Öte yandan, Emlak ve Konut Şirketleri Birliği (BFW) kriz nedeniyle Alman federal hükümetinden karşı önlemler alınmasını talep ediyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)