Almanya'nın 2021 büyüme tahmini düşürüldü

Alman Ekonomi Bilirkişi Kurulu, ülkenin 2021 yılı için büyüme tahminini yüzde 3,7’den 3,1’e indirdi.

Alman hükümetine ekonomik danışmanlık yapan Ekonomi Bilirkişi Kurulu (SVR), ülke ekonomisine ilişkin büyüme tahminini koronavirüs salgınında üçüncü dalga ihtimalinden dolayı 2021 için yüzde 3,7’den 3,1'e revize etti.

ALMAN EKONOSİNİN BÜYÜME RAKAMLARI GÜNCELLENDİ

Ekonomi profesöründen oluşan SVR, Almanya ekonomisine ilişkin geçen yıl kasım ayında paylaştığı, 2021-2022'yi kapsayan büyüme tahminlerinde ilkbahar döneminde güncelleme yaptı.

NORMALE DÖNÜLME HIZI, TEMELDE AŞILAMANIN İLERLEMESİNE BAĞLI

Ekonomi için en büyük riskin koronavirüs salgını olduğunu belirten kurul, “Ekonomide ne kadar hızlı normale dönüleceği, temelde aşılamanın ilerlemesine bağlı.” değerlendirmesinde bulundu.

SVR, Alman ekonomisinin bu yılın ilk çeyreğinde koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle yüzde 2 küçülmesini beklerken, toparlanmanın aşılama ile ikinci çeyrekte yeniden başlayacağını öngörüyor.

2022 BÜYÜME BEKLENTİSİ YÜZDE 4

Kurul, 2021 yılı için GSYH büyüme tahminini yüzde 3,7’den 3’1’e düşürürken, 2022 büyüme beklentisini yüzde 4 olarak belirledi.

2021 ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 2,1

SVR, ülkede bu yıl ortalama enflasyonun ise yüzde 2,1 olacağını tahmin ediyor

"İKİNCİ DALGAYA RAĞMEN İLKBAHARDA EKONOMİ ZOR BİR DURUMDA DEĞİL"

Ekonomi Bilirkişi Kurulu Üyesi Volker Wieland, konuya ilişkin değerlendirmesinde koronavirüste ikinci dalgaya rağmen ilkbaharda ekonominin “zor” bir durumda olmadığını belirterek, "Özellikle başta Çin olmak üzere Asya ve ABD’de artan ekonomik faaliyetle birlikte küresel ticaret önemli ölçüde arttı.” yorumunu yaptı.

“ÜÇÜNCÜ DALGANIN DERİN OLMASI EKONOMİK TOPARLANMAYI GECİKTİREBİLİR”

Wieland, koronavirüste üçüncü dalganın “derin” olması halinde ekonomik toparlanmayı geciktirebileceğini vurgulayarak, “Ancak, Almanya'da sadece sanayide geniş kapsamlı kısıtlamalar veya kapanmalar olursa, ekonomik üretimde önemli bir düşüş olur.” değerlendirmesinde bulundu.

ALMAN EKONOMİSİ 2020’DE YÜZDE 5 KÜÇÜLMÜŞTÜ

Almanya’da ekonomi, koronavirüs salgınının sebep olduğu sağlık ve ekonomik kriz nedeniyle 2020’de yüzde 5 küçülerek, 10 yıldır devam eden büyüme trendine son vermişti.