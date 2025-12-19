Almanya'nın büyüme tahmini düşürülürken enflasyon tahmini yükseltildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Almanya'daki işten çıkarmalar, firma iflasları, hizmet sektöründe grevler, kapanan fabrikalar, sadece ülkeyi değil tüm Avrupa Birliği ülkelerini (AB) endişelendiriyor.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), ülkenin gelecek yıl için takvim etkisinden arındırılmış gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) büyüme tahminini yüzde 0,7’den yüzde 0,6’ya indirdi.

Banka, 2027 yılı için yüzde 1,3 ve 2028 için de yüzde 1,1’lik büyüme oranları öngördü.

KADEMELİ TOPARLANMA BEKLENİYOR

Bankanın ekonomiye yönelik 6 aylık tahmin raporunda, Alman ekonomisinin uzun yıllar süren durgunluğun ardından kademeli olarak toparlanmasının beklendiği belirtilerek kamu yatırımlarının artmasının, çalışan ücretlerinin yükselmesinin ve ihracatın büyümesinin bu toparlanmaya destek vereceği ifade edildi.

Bundesbank raporunda, bu tahminlerin ticaret çatışmaları gibi “bazı belirsizliklere” tabi olduğu da kaydedildi.

2025 İÇİN BÜYÜME BEKLENTİSİ: YÜZDE 0,2

Raporda, ekonominin bu yıl yüzde 0,2 büyümesinin beklendiği bildirildi. Bundesbank, haziran ayındaki tahmininde bu yıl için GSYH’de yüzde 0 büyüme öngörmüştü.

Kamu sözleşmelerinde artışın ilk işaretlerinin ortaya çıkmaya başladığının aktarıldığı raporda, ek savunma ve altyapı harcamalarının gelecek yıl boyunca büyümeyi canlandıracağı tahmin edildi.

ABD'nin yüksek gümrük vergilerini uygulamaya koyması nedeniyle son dönemde düşüş gösteren ihracatın da gelecek yıl artması bekleniyor. Faizlerin düşmesiyle konut inşaatına yapılan yatırımların da toparlanacağı öngörülüyor.