Almanya’nın Çin’e ihracatı temmuzda düştü

Destatis'e göre, Avrupa'nın ekonomi devi Almanya'nın en büyük girdisi ihracat iken Çin'e yaptığı gönderimin 11 aydır ilk kez temmuz ayında düştüğü açıklandı.

Almanya’nın Çin’e ihracatı temmuzda, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 azalarak 8 milyar 400 milyon euroya geriledi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) ülkenin dış ticareti için yeni yayınlamaya başladığı öncü verilere göre, Almanya’nın Çin’e ihracatı temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 azalarak 8 milyar 400 milyon euroya geriledi.

ÇİN, ALMANYA'NIN EN BÜYÜK TİCARET ORTAĞI

Çin, 1980'de Almanya'nın 35'inci ticaret ortağıyken, 1990'da 14'üncü sıraya yükseldi. Çin, 2015'ten beri Almanya'nın en önemli ticaret ortağı konumunda. Almanya'nın Çin'e karşı ticaret açığı, geçen yıl 20,4 milyar euro olarak kayıtlara geçmişti.

ALMANYA EN FAZLA İHRACATI ABD'YE YAPTI

Almanya’nın ABD’ye ihracatı temmuzda, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,3 artarak 10 milyar 800 milyon euroya yükseldi. İngiltere’ye ihracatı ise yüzde 5,6 artarak 5 milyar 800 milyon euroya ulaştı.

ALMANYA'NIN İHRACATI TEMMUZDA YÜZDE 7,8 AZALDI

Bu arada, Türkiye’ye ihracat ise temmuzda yüzde 7,8 azalarak 1 milyar 700 milyon euroya geriledi.

Öte yandan, Almanya’nın temmuzda AB dışındaki ülkelere ihracatı yüzde 5,8 artarak 52,8 milyar euroya yükseldi.