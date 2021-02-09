Almanya'nın ihracatı 2020’de düştü

Avrupa'nın ekonomide süper gücü Almanya'nın, koronavirüs salgının olumsuz etkilerinden yara alan ihracatı, bir önceki yıla göre yüzde 9,3 düşerek 1 trilyon 204 milyar 700 milyon dolara geriledi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) yayınladığı geçici verilere göre, ülkede mevsimsellik ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat geçen yıl yaklaşık 1 trilyon 204 milyar 700 milyon euro, ithalat ise 1 trilyon 25 milyar 600 milyon euro oldu. Ülkenin dış ticaret fazlası ise 179 milyar 100 milyon euro seviyesinde gerçekleşti.

İHRACAT VE İTHALATTA DÜŞÜŞ YAŞANDI

Ülkenin, 2020’de bir önceki yıla göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracatı yüzde 9,3, ithalatı ise yüzde 7,1 düştü. Destatis, küresel finansal krizin yaşandığı 2009'da ihracattaki düşüşün yüzde 18,4 olduğunu hatırlattı.

Almanya, 2019’da 1 trilyon 327 milyar 600 milyon euro ihracat yaparken, 1 trilyon 104 milyar 100 milyon euro ithalat yaparak rekor yenilemişti. 2019’da dış ticaret fazlası 223 milyar 500 milyon euro olarak kayıtlara geçmişti.

Almanya'nın geçen yıl yaptığı ihracatın 634 milyar 400 milyon eurosu Avrupa Birliği (AB) ülkelerine olurken, ithalatın 372 milyar 800 milyon euroluk kısmı AB’den gerçekleştirildi. 2019’a göre AB ülkelerine yapılan ihracatta yüzde 9,2 ve bu ülkelerden yapılan ithalatta yüzde 7,7 düşüş görüldü.

ABD'YE YAPTIĞI İHRACAT GERİLEDİ

Destatis verilerine göre, Almanya'nın, en önemli ticaret ortağı ABD’ye ihracatı 2020’de bir önceki yıla kıyasla yüzde 12,5 düşerek 103 milyar 800 milyon euroya geriledi.

Diğer önemli ticaret ortağı Çin'e ihracatı ise yüzde 0,1 azalarak 95 milyar 900 milyon euroya düştü. Çin'den ithalat ise geçen yıl yüzde 5,4 artarak 116 milyar 200 milyon euroya yükseldi

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İHRACAT, ARALIK AYINDA 0,1 ORANINDA ARTTI

Ülkede, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat Aralık 2020’de 107 milyar 300 milyon euro, ithalat 91 milyar 300 milyon euro oldu. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat, aralıkta kasım ayına göre 0,1 artış, ithalat da yüzde 0,1 düşüş kaydetti.

Böylece Almanya'da ihracat, koronavirüs salgınında ikinci dalgaya rağmen Aralık 2020’de, Çin'e yapılan satışların etkisiyle yükseliş serisini 8'inci aya taşıdı.

TÜRKİYE'YE İHRACATI ARTTI

Almanya’nın Türkiye’ye ihracatı 2020’de yüzde 8,8 artarak 21 milyar 301 milyon euro, Türkiye’den ithalatı ise yüzde 3,5 azalarak 15 milyar 310 milyon euro oldu.

CARİ İŞLEMLER FAZLASI 236.2 MİLYAR EURO

Öte yandan, Almanya'nın cari işlemler fazlası 2020'de 2019’a göre 30 milyar euro azalarak 236 milyar 200 milyon euroya geriledi.