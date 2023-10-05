Almanya'nın ihracatı ağustosta gerilemeye devam etti Küresel ekonomideki durgunluk Avrupa'nın dev ekonomisi Almanya'ya olumsuz yansıdı. Son yıllarda yaşanan koronavirüs salgını, tedarik zinciri kesintileri ve Rusya-Ukrayna savaşı Almanya'nın ihracatının düşmesine neden oldu.

AA

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ülkenin ağustos ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, Almanya'nın ihracatı küresel ekonomideki durgunlukla ağustosta aylık yüzde 1,2 azalarak, gerilemesini bu ay da sürdürdü.

Ülkede mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 düşüş beklentisine karşın yüzde 1,2 azalarak 127,9 milyar euro oldu.

Ağustosta ithalat ise yüzde 0,4 azalarak 111,4 milyar euroya geriledi.

Almanya'nın dış ticaret fazlası 16,6 milyar euro

Böylece Almanya'nın mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış dış ticaret fazlası 16,6 milyar euro olarak gerçekleşti. Ağustos 2022'de söz konusu fazla 2 milyar euro olarak kayıtlara geçmişti.

Ağustos 2022’ye göre ihracat yüzde 5,8, ithalat da yüzde 16,8 geriledi.

İhracatının 48,8 milyar eurosu AB ülkelerine

Almanya'da ağustos ayı ihracatının 48,8 milyar eurosu Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapıldı. Ülke ithalatının 40,2 milyar euroluk bölümü de AB'den geldi.

Temmuz ayına göre AB ülkelerine yapılan ihracat yüzde 2,6 düşerken, bu ülkelerden yapılan ithalat yüzde 3,2 arttı.

Almanya'nın en önemli ticaret ortağı Çin

Destatis verilerine göre, Almanya'nın, en önemli ticaret ortağı Çin'e ihracatı, temmuz ayına kıyasla yüzde 1,2 artarak 8,4 milyar euro oldu. Söz konusu dönemde Almanya’nın diğer önemli ticaret ortağı ABD’ye ihracatı yüzde 1,3 düşerek 13,3 milyar euroya, Rusya’ya ihracatı ise ağustosta yüzde 0,5 azalarak 700 milyon euroya indi. Rusya’dan ithalat ise yüzde 23,4 gerileyerek 200 milyon euroya düştü.

Bu arada, ülkenin ocak-ağustos döneminde ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,7 artarak 1 trilyon 50 milyar euro oldu.

"Made in Germany" mallarına yönelik dış talep azaldı

Analistlere göre, "Made in Germany" mallarına yönelik dış talebin zayıflaması nedeniyle Almanya’nın yılın ikinci yarısında yeniden resesyona girme riski artıyor.

Alman ekonomisinin büyüme verileri

Alman ekonomisi, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,4 ve yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,1 küçülürken, yılın ikinci çeyreğinde büyüme gösterememişti.

Yavaşlayan küresel büyüme, sanayi üretimdeki düşüş, tüketicilerin yükselen enflasyonla baş etme çabası da Alman ekonomisini olumsuz etkileyen unsurlardan.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)