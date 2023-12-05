Almanya'nın ihracatı iki aydır düşüşte Almanya, Avrupa'nın ekonomi devi ve Türkiye'nin de en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülke konumunda. Almanya sanayisi de ihracata bağımlı olarak işliyor. Bu şartlarda Almanya'nın ihracatının azalması, dengeler açısından küresel ekonomileri de ilgilendiriyor.

AA

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ekim ayına ilişkin dış ticaret verilerini düşüşle açıkladı.

Ülkede mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 azalarak 126,4 milyar euro oldu.

Almanya'nın ihracatı, Avrupa ekonomilerinde faaliyetlerin yavaşlamasının etkisiyle ekimde aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentilerin üzerinde düşüşünü ikinci aya taşıdı.

Almanya'nın ihracatındaki gerileme küresel anlamda tedirginliğe neden oldu.

Ülke ihracatının iki aydır art arda beklentilerin üzerinde düşüş göstermesi dikkati çekti.

Ekimde ithalat yüzde 1,2 azaldı

Piyasa beklentisi, ülkenin ekim ayı ihracatının yüzde 1,1 artış göstermesi yönündeydi. Ekimde ithalat ise yüzde 1,2 azalarak 108,6 milyar euroya geriledi.

Analistlere göre, yavaşlayan küresel büyüme, sanayi üretimdeki düşüş, tüketicilerin yükselen enflasyonla baş etme çabası da Alman ihracatını olumsuz etkiliyor.

Dış ticaret fazlası 16,7 milyar euro oldu

Böylece Almanya'nın mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış dış ticaret fazlası 16,7 milyar euro olarak gerçekleşti. Ekim 2022’de söz konusu fazla 7,8 milyar euro olarak kayıtlara geçmişti.

Ekim 2022’ye göre ihracat yüzde 8,1, ithalat da yüzde 16,3 geriledi. İhracattaki düşüş temel olarak zayıf Avrupa ticaretinden kaynaklandı.

Almanya'da ekim ayı ihracatının 67,9 milyar eurosu Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapıldı. Ülke ithalatının 56,9 milyar euroluk bölümü de AB ülkelerinden gerçekleştirildi.

AB ülkelerine yapılan ihracat azaldı

Eylül ayına göre, AB ülkelerine yapılan ihracat yüzde 2,7 ve bu ülkelerden yapılan ithalat yüzde 2,8 düştü.

Çin'e ihracat

Destatis verilerine göre, Almanya'nın, en önemli ticaret ortağı Çin'e ihracatı, eylül ayına kıyasla yüzde 1,5 artarak 7,9 milyar euro oldu.

ABD’ye ihracat

Söz konusu dönemde Almanya’nın diğer önemli ticaret ortağı ABD’ye ihracatı yüzde 5,7 artarak 13,5 milyar euroya çıktı.

Rusya’ya ihracat

Almanya'nın Rusya’ya ihracatı, ekimde yüzde 5 azalarak 600 milyon euroya indi. Rusya’dan ithalat ise yüzde 6,6 artarak 200 milyon euroya yükseldi.

Almanya'nın ocak-ekim dönemindeki dış ticareti

Bu arada, ülkenin ocak-ekim döneminde ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,8 azalarak 1 trilyon 304,6 milyar euro oldu.

Alman sanayisi ihracata bağımlı

İhracata bağımlı Alman sanayisi, zayıf küresel ekonomiden dolayı sıkıntılar yaşıyor. Pek çok merkez bankasının, yüksek enflasyon nedeniyle politika faiz oranlarını keskin bir şekilde artırması, makine ve otomobil gibi Almanya'nın ana ihracat ürünlerine yönelik kredilerin önemli ölçüde daha pahalı olmasına ve dolayısıyla talebin azalmasına neden oluyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)