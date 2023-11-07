Alparslan Bayraktar: Türkiye'nin rüzgarda potansiyeli 150 bin megavata ulaşabilir Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Türkiye'nin rüzgarda potansiyelinin ulaşacağı güçle ilgili değerlendirmesini aktardı.

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AA

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği TÜREB’in düzenlediği 12. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi TÜREK 2023, İstanbul’da başladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi'ne katıldı.

Bakan Bayraktar, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin rüzgarda potansiyelinin 100 bin megavat olduğunu, teknolojideki gelişmelerle bunun 150 bin megavata ulaşabileceğini bildirdi.

Rüzgar enerjisi sektörünün 11 bin 609 megavat kurulu güç ve yıllık yaklaşık 2 milyar avro ciroya ulaştığını ve ülke elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 11'ini karşıladığını belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

"Elektrik ihtiyacımızın yüzde 25'ini rüzgardan karşılamayı hedefliyoruz"

Açılışta konuşma yapan Bakanı Bayraktar, enerji alanında 3 unsurun öne çıktığını kaydederek, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Ülkemizin ekonomisi büyüyor, nüfusumuz ve şehirleşme oranı artıyor. Buna bağlı olarak enerji talebimiz de iki katına çıktı. Bu artan enerji talebinin içinde elektrik talebi, yani elektrifikasyon artıyor. Önümüzdeki 20 yılda elektrik talebinin yüzde 30 artmasını bekliyoruz. Üçüncü unsur ise temiz enerji ihtiyacı. Bu konuda da nadir elementler, nükleer enerji, rüzgar, güneş ve geçiş enerjisi olarak doğalgazı öncelikli ilan ettik.

"Hedeflere ulaşacağız"

Güncellenen atlas verilerine göre rüzgar potansiyelimizin mevcut teknoloji ve şartlarda yaklaşık 100 bin megavat olduğunu, rüzgar türbini teknolojilerindeki gelişmeler sayesinde ise 150 bin megavat seviyelerine kadar çıkabileceğini öngörüyoruz. Bu potansiyel mevcut kurulu gücümüzü göz önünde bulundurduğumuzda ilave yaklaşık 140 bin megavatlık kapasite anlamına geliyor. Bu miktar günümüz rakamlarıyla 140 milyar dolarlık bir yatırıma tekabül ediyor. rüzgar potansiyelini 140 bin megavat olarak hesapladık. Bu da yaklaşık 140 milyar dolarlık bir yatırıma denk geliyor. Bunu geliştirirken dışa bağımlılığı da azaltmamız gerekiyor. 2053 net sıfır emisyon hedefleri kapsamında ülkemizin kendi teknolojisini de geliştirerek bu hedeflere ulaşacağına inanıyorum.

"Yatırımlarla mevcut potansiyelimizi 150 bin megavata seviyesine çıkarmamızın mümkün"

Bakan bayraktar, etkinlik sonrasında yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

İstanbul’da TUREB tarafından düzenlenen 12. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi’ne katıldık. Güncellemesini tamamladığımız rüzgar enerjisi potansiyel atlası ile yeni teknolojilerle ve yatırımlarla mevcut potansiyelimizi 150 bin MW seviyesine çıkarmamızın mümkün olduğunu dile getirdik. Devlet ve özel sektör iş birliği ile rüzgarda küresel bir başarı hikayesi yazacağız.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)