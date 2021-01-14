Altın 2020'de yatırımcısına kazandırdı

Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, 2020 yılında en çok kazandıran yatırımın TL karşısında yüzde 56 oranında değer kazanan altın olduğunu söyleyerek, şu anda altın almanın avantajına değindi.

2020 yılı birçok açıdan kötü geçerken, altın yatırımcısının ise yüzünü güldürdü.

Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, 2020 yılında Türk Lirası karşısında doların yüzde 25, euronun yüzde 36 ve altının ise yüzde 56 oranında değer kazandığını söyledi.

“ALTIN YÜZDE 56, DOLAR YÜZDE 25, EURO İSE YÜZDE 36 DEĞER KAZANDI”

2020 yılında Türk Lirası karşısında en çok değer kazanan yatırımlar hakkında bilgi veren Salih Özman, “2020 yılı dünya ve ülkemiz adına zor, kuyumculuk sektörü için de kayıp bir yıldı. 2020 yılı altın için ise çok parlak geçti. 2020 yılını yüzde 15 enflasyon ile kapattık. Dolar, TL karşısında yüzde 25 oranında değer kazandı. Euro da 2020 yılında TL karşısında yüzde 36 oranında değer kazandı. Altın ise yatırımcısına dövizden de fazla kazandırdı. Altın 2020 yılında yatırımcısına yüzde 56 oranında kazandırdı. Altın rekorlar kıra kıra TL karşısında yüzde 56 oranında değer kazandı. Altındaki artışın yüzde 25’i dolar kurundaki yükselişten kaynaklandı. Yükselişin diğer kısmı ise dünyadaki altın Ons fiyatının yüzde 25 artmasından kaynaklanıyor.” dedi.

“ALTIN ALMAK İÇİN BU FİYATLAR KELEPİR”

Altının şu anda düşüş trendinde olduğunu ama bunun geçici olduğunu ifade eden Başkan Özman, “Altın düşüş seyrine 2020 Aralık ayında başladı. Doların 9 liranın aşağıya gelmesiyle altın fiyatları da ülkemizde düştü. 2021 yılında dünyadaki altın fiyatlarının düşeceğini zannetmiyorum. Altının Ons’u bin 840 dolara kadar düştü. 1.900 dolar altındaki fiyatların gerçekçi olmadığını düşünüyorum. Dünyada korona nedeniyle çok nakit para var. Sosyal yardımlar bu nakitler ile yapılıyor. ABD’de dolar, Avrupa’da euro ve Türkiye’de de TL bolluğu var. Dünyada bu kadar karşılıksız (kârsız) para varken, bu paralar doğal olarak altın yatırımına olarak dönecek. Paranın bu kadar bol, faizlerin de bu kadar düşük olduğu noktada 2021 yılında Türkiye’de döviz artışı olmasa bile altının en az yüzde 10 oranında zamlanacağını düşünüyorum. Bu fiyatlardan altın alınır. Bu fiyatlar son derece kelepirdir. 2021 yılının sonunda da altına yatırım yapan 2020’deki kadar yüzde 56 kazanç elde edemese de yine hatırı sayılı bir kazanç elde eder.” diye konuştu.

ALTIN FİYATLARI

Şu anki altın fiyatları hakkında da bilgi veren Özman, şunları söyledi:

“Bugün itibariyle 24 ayar (gram altın) altının fiyatı 440 lira, 22 ayar bileziğin gramı 435 lira, çeyrek altın 753 lira, yarım altın bin 506 lira, Ata lira da 3 bin 72 liradan satılıyor.”