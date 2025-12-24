Japonya'dan Suriye'ye 53 milyon dolarlık yardım

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Japonya Dışişleri Bakanlığı, bir açıklama yaparak Dışişleri Bakan Yardımcısı Onişi Yohei'nin 22 Aralık'ta Suriye'ye yaptığı ziyarete ilişkin bilgi verildi.

Açıklamaya göre, Onişi, Suriye Maliye Bakanı Muhammed Yaser Berniye ve diğer hükümet yetkilileriyle görüştü.

Onişi, bu görüşmenin, üst düzey Japon bir yetkilinin son 15 yıla yakın süredir Suriye'ye yaptığı ilk ziyaret olduğunu vurguladı.

JAPONYA-SURİYE İLİŞKİLERİNDE YENİ BİR SAYFA

Japonya'nın Suriye hükümetinin kapsayıcı, barışçıl ve istikrarlı geçişi sağlama çabalarını desteklemeye niyetli olduğunu belirten Bakan Yardımcısı Onişi, ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açıldığını ifade etti.

JAPONYA, SURİYE İÇİN 53 MİLYON DOLARLIK YARDIM AYIRDI

Onişi, Japonya'nın Suriye ile ekonomik iş birliğini sürdürme konusunda kararlı olduğunu ve mevcut mali yılın bütçesinde ülkeye 53 milyon dolarlık yardımın ayrıldığını kaydetti.