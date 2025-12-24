Abone ol: Google News

Japonya'dan Suriye'ye 53 milyon dolarlık yardım

Japonya, Suriye ile ikili ilişkilerde yeni bir döneme girildiğini ve ülkeye 53 milyon dolarlık destekte bulunacağını bildirdi. Taraflar, iş birliğini sürdürme konusunda mutabık kaldı.

Yayınlama Tarihi: 24.12.2025 17:56
Japonya Dışişleri Bakanlığı, bir açıklama yaparak Dışişleri Bakan Yardımcısı Onişi Yohei'nin 22 Aralık'ta Suriye'ye yaptığı ziyarete ilişkin bilgi verildi.

Açıklamaya göre, Onişi, Suriye Maliye Bakanı Muhammed Yaser Berniye ve diğer hükümet yetkilileriyle görüştü.

Onişi, bu görüşmenin, üst düzey Japon bir yetkilinin son 15 yıla yakın süredir Suriye'ye yaptığı ilk ziyaret olduğunu vurguladı.

JAPONYA-SURİYE İLİŞKİLERİNDE YENİ BİR SAYFA

Japonya'nın Suriye hükümetinin kapsayıcı, barışçıl ve istikrarlı geçişi sağlama çabalarını desteklemeye niyetli olduğunu belirten Bakan Yardımcısı Onişi, ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açıldığını ifade etti.

JAPONYA, SURİYE İÇİN 53 MİLYON DOLARLIK YARDIM AYIRDI

Onişi, Japonya'nın Suriye ile ekonomik iş birliğini sürdürme konusunda kararlı olduğunu ve mevcut mali yılın bütçesinde ülkeye 53 milyon dolarlık yardımın ayrıldığını kaydetti.

