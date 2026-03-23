Altın düşüşe geçti, piyasayı gazlayan ekonomistler ortadan kayboldu

Savaş tüm dünyanın dengesini bozdu.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları özellikle çatışmadan önce de dalgalanma yaşanan kıymetli maden piyasasını adeta yerden yere vurdu.

Çok değil sadece birkaç ay önce gram altının 8 bin lirayı geçtiği rekor artışlarla birlikte piyasaya dökülen ekonomistlere gün doğdu.

Art arda TV programlarına çıkan, sosyal medya açıklamaları ve içerikleriyle ilgi çemeye çalışan umut tacirleri, piyasayı gazladıkça gazladı.

ALTIN PİYASASINI KIZIŞTIRAN 'UZMANLAR'

Hayali hedefler koyan bu ekonomistler, gram altında yıl sonu hedeflerini 10 bin TL'ye yükseltti.

Bu yorumları izleyen yastık altı yatırımcısı da soluğu kuyumcularda gram, çeyrek kuyruğunda aldı.

Piyasada altın kıtlığı başlarken her kuyumcunun önünde kuyruklar uzadıkça uzadı.

Buna bir de ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik söylemleri eklenince satışlar daha da arttı.

ALTIN DÜŞTÜ, ALTIN UZMANLARI ORTADAN KAYBOLDU

Ne var ki savaş, beklendiği gibi altında yukarı yönlü harekete değil aksine dibe doğru çöküşe neden oldu.

Tarihi düşüşlerle fiyatlar neredeyse 1 yıl öncesi seviyelere döndü.

Yastıkların altını dolduran yatırımcı kara kara düşünürken piyasayı gazlayan ekonomistler adeta kayıplara karıştı.

Ekranlardan eksik olmayan isimler mikrofon görünce yollarını değiştirmeye, sosyal medya hesaplarını kilitlemeye başladı.

Olan yine küçük yatırımcıya oldu.

İşte yatırımcının panikle takip ettiği altın piyasasında son durum:

GRAM 5 BİNE KADAR GERİLEDİ

Ons altın, Ramazan Bayramı'nın ardından başlayan ilk iş gününde 4 bin 320 doları görürken, gram altın iç piyasada günün ilk açılışında 6 bin 165 liraya geriledi.

Grama altın sabah saat 10.88'de ise 5 bin 887 liraya düştü.

Fed'e yönelik faiz indirimi beklentilerinin ortadan kalkması, doların güçlenmesi ve yükselen tahvil faizleri altının ons fiyatındaki baskıyı artırdı.

Geçen haftayı yüzde 10,4 değer kaybıyla 4 bin 494 dolardan tamamlayan altının onsu, yeni haftaya da satıcılı başladı. Ons altın yeni işlem gününde yüzde 3,2 azalışla 4 bin 320 dolara inerek yılbaşından bu yana elde ettiği getiriyi neredeyse sıfırladı.

Ons altın da 4 bin 128 liraya geriledi.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 5 bin 887 lira

Çeyrek altın:10 bin 9 lira

Cumhuriyet altını: 40 bin 850 lira

Tam altın: 41 bin 803 lira

Yarım altın: 20 bin 61 lira

EN ÇOK YASTIK ALTI YATIRIM OLAN 10 İL

Bu verilerle en çok mağdur olan altın yatırımcılarının bulunduğu iller de belli oldu.

BDDK verilerine göre 2026 yılı başı itibarıyla Türkiye'de yastık altı altının en fazla olduğu il yaklaşık 43,6 milyar TL ile Antalya oldu.

İşte bu alandaki ilk 10 il ve altın miktarları:

Antalya: 43,64 Milyar TL

Bursa: 42,85 Milyar TL

Kocaeli: 34,73 Milyar TL

Konya: 29,50 Milyar TL

Adana: 22,40 Milyar TL

Balıkesir: 20,74 Milyar TL

Muğla: 20,50 Milyar TL

Mersin:﻿ 20,46 Milyar

Manisa: 16,50 Milyar TL

Eskişehir: 16,37 Milyar TL