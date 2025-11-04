Altın düşüşünü sürdürdü! 4 Kasım'da piyasalar

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD ve Çin arasında, geçen hafta, Güney Kore'de gerçekleşen görüşmelerden olumlu sonuçlar çıkmasına karşın, iki ülke arasındaki gerilimin tekrar artabileceğine dair endişeler sürüyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinden faiz indirim sürecine ilişkin gelen karışık mesajlar da piyasalarda belirsizlikleri artırıyor ve dolar endeksinin yönü üzerinde de belirleyici oluyor.

Küresel piyasalar, ABD ekonomisine yönelik endişeler ile ABD ve Çin ticaret ilişkilerindeki risklerin sürmesiyle karışık bir seyir izliyor.

BORSA

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,81 değer kazanarak 11.060,39 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, bugüne yüzde 0,09 düşüşle 11.049,93 puandan başladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,1 artış gösterdi. VİOP BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat bugüne ise yüzde 0,14 düşüşle 12.580,00 puandan başladı.

ALTIN

Altının onsu yüzde 0,6 azalışla 3 bin 974 dolardan işlem görüyor.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 5 bin 376 lira

Çeyrek altın: 9 bin 117 lira

Cumhuriyet altını: 37 bin 147 lira

Tam altın: 36 bin 483 lira

Yarım altın: 18 bin 238 lira

DÖVİZ

Dolar/TL, dün günü yatay seyirle 42,0493'ten tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,1 üstünde 42,0720'den işlem görüyor.

Dolar endeksi yatay seyirle 99,9 seviyesinde seyrediyor.

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz fiyatlarında son durum şöyle:

Dolar: 42,0808 lira

Euro: 48,5954 lira

Sterlin: 55,2486 lira

BRENT PETROL

Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,4 azalışla 64,6 dolarda seyrediyor.

BITCOIN

Kripto para piyasasında en fazla işlem gören para birimi olan Bitcoin yüzde 2,42 artışla 104 bin 900,6 dolara geriledi.

GÜNDEM

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) aylık fiyat gelişmeleri raporu, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini kaydetti.

ABD'de federal hükümetin kapalı olması sebebiyle bugün resmi kurumlara ait veri akışının olmayacağını belirten analistler, teknik açıdan, BIST 100 endeksinde 11.150 ve 11.250 seviyeleri direnç, 11.000 ve 10.900 puanın ise destek konumunda bulunduğunu ifade etti.