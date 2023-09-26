Altın fiyatında yıl sonu beklentisi yüksek Kuyumculuk sektörü çalışanları, altın fiyatlarının şu anda uygun olduğunu ancak yıl sonuna kadar yükselmesinin beklendiğini bildiriyor.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

Altın fiyatlarının seyri; yatırım yapmak isteyenler, takı takacaklar ve evlenecekler tarafından merak ediliyor.

Haftaya yükselişle başlayan gram altın bugün durağan seyrediyor.

İstanbul Kapalıçarşı’da gram altın 1.676 liradan satılıyor.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1.911 dolar seviyelerinde seyrediyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmemesi altın fiyatlarına hareketlilik olarak yansımadı.

Uzmanlar, ABD'de enflasyona ilişkin açıklanacak verilerin altının yönü üzerinde etkili olacağını ifade ediyor.

“Altın fiyatları seviyesi çok düşük”

Altın fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Kapalıçarşı esnafı Engin Baş, altının fiyatlanacağını bildirerek şu değerlendirmede bulundu:

Altının ons fiyatı uzun zamandır 1.900 dolar civarında. Gram altın şu anda 1.676 liradan satılıyor. Bu seviyeler çok düşük.

"Yıl sonunda rakamlar artacak"

Yıl sonunda altında bu rakamları göremeyebiliriz. Altının yıl sonuna doğru yükselmesi bekleniyor.

"Altına her zaman talep var"

İç piyasada altına her zaman talep oluyor. Külçe, gram altın ve 22 ayar takılara talep şu anda var. Altın uzun vade yatırım aracıdır.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)