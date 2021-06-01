Altın fiyatları 1 Haziran 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Altın fiyatları 1 Haziran 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Altın fiyatlarına dair veriler vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından sıklıkla sorgulanıyor. Peki bugün altın ne kadar? İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...

Altına yatırım yapmak isteyen veya elinde altını bulunan vatandaşlar, yatırımlarını doğru yönlendirmek için altın fiyatlarındaki anlık rakamları ve değişimleri merak ediyor.

500 lira üzerine çıkan gram altın yatırımcısını sevdirirken, "Altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, yarım altın ne kadar?" soruları da araştırılmaya başlandı.

Anlık olarak değişebilen altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte 1 Haziran 2021 Pazartesi günü güncel altın fiyatları..

2021 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ALTIN ONS

Altın ONS alış: 1.913,87

Altın ONS satış: 1.914,17

GRAM ALTIN FİYATI

Gram altın alış: 522,51

Gram altın satış: 525,58

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Çeyrek altın alış: 838,00

Çeyrek altın satış: 860,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Cumhuriyet altını alış: 3.332,00

Cumhuriyet altını satış: 3.430,00

YARIM ALTIN FİYATI

Yarım altın alış: 1.666,00

Yarım altın satış: 1.722,00

REŞAT ALTIN FİYATI

Tam altın alış: 3.364,47

Tam altın satış: 3.462,95

22 AYAR BİLEZİK

22 Ayar bilezik satış: 471,71

22 Ayar bilezik alış: 476,15