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    Altın fiyatları 28 Eylül 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Altın fiyatları son dakika "Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın, 22 ayar bilezik ne kadar?" yatırımcılar tarafından araştırılıyor. İşte 28 Eylül 2021 Salı güncel altın fiyatları...
    • Haber Merkezi
    • 28.09.2021 - 11:58
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    Altın fiyatları 28 Eylül 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Altın fiyatlarındaki anlık rakamlar ve değişimler, yakından takip ediliyor.

    Güncel piyasalarda altın fiyatları ani bir yükselişe geçerken gram altının fiyatı 496 liradan, çeyrek altın ise 818 liradan işlem görüyor.

    Merkez Bankası ve FED faiz kararlarının ardından dalgalanmalar yaşayan piyasalar, haftanın ikinci gününde yatay seyrediyor.

    Yarım, tam ve cumhuriyet altını ise gram altına paralel hareket ediyor. "Altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, yarım altın ne kadar?" soruları araştırılmaya başlandı.

    Anlık olarak değişebilen altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor.

    İşte 28 Eylül 2021 Salı günü güncel altın fiyatları..

    28 EYLÜL 2021 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN

    ALIŞ: 496,60

    SATIŞ: 496,70

    ALTIN ONS

    ALIŞ: 1.743,01

    SATIŞ: 1.743,26

    ÇEYREK ALTIN

    ALIŞ: 807,00

    SATIŞ: 816,00

    CUMHURİYET ALTINI

    ALIŞ: 3.214,00

    SATIŞ: 3.259,00

    YARIM ALTIN

    ALIŞ: 1.614,00

    SATIŞ: 1.635,00

    REŞAT ALTIN

    ALIŞ: 3.246,47

    SATIŞ: 3.291,95

    22 AYAR BİLEZİK

    ALIŞ: 450,63

    SATIŞ: 453,75

    Altın fiyatları 28 Eylül 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? #1

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