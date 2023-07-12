Altın fiyatları arttı! Cumhuriyet altını 11 bin lira eşiğine dayandı Altının ons fiyatı 1.924 dolarlardan 1.935 dolara kadar çıktı. Gram altın da geçen haftadaki 1.627 liralık zirvesinden 1.670 liralara kadar artış gösterdi.

AA Dün altının ons fiyatındaki yükselişe paralel hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 1.622 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı bugün 1.670 lira seviyesinden işlem görüyor Çeyrek altın 2 bin 688 lira, Cumhuriyet altını 10 bin 955 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını 11 bin eşiğine dayanmışken tam altında 10 bin 755 lirada. Yarım altın ise 5 bin 377 liradan satılıyor. ABD'nin enflasyon verisi bekleniyor Analistler, ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verilerinin ABD Merkez Bankası (Fed) üzerindeki baskıyı azaltabileceği beklentisiyle altına olan talebin arttığını söyledi. Analistlere göre, ülkede haziran ayı enflasyonuna ilişkin piyasa beklentileri aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,1. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinden alınacak sinyallerin Fed'in gelecek dönem para politikasında etkili olacağını dile getiriliyor. Altının ons fiyatında destek ve direnç konumu Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.930 ve 1.920 doların destek, 1.940 ve 1.950 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti..