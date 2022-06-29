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- Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 29 Haziran güncel altın fiyatları
Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 29 Haziran güncel altın fiyatları
29 Haziran 2022 güncel çeyrek altın, gram altın ve ons altın fiyatları...
- Haber Merkezi
- 29.06.2022 - 11:47
Haftaya düşüşle başlayan altın fiyatları bugün hangi seviyelerde seyrediyor.İşte 29 Haziran 2022 güncel altın fiyatları..
29 Haziran 2022 güncel altın fiyatları
Gram altın
ALIŞ: 975,52 TL
SATIŞ: 975,70 TL
Çeyrek altın
Alış: 1599 TL
Satış: 1615 TL
Cumhuriyet altın
Alış: 6527 TL
Satış: 6625 TL
Yarım altın
Alış: 3192 TL
Satış: 3231 TL
Altın ons
Alış: 1.816,93 Dolar
Satış: 1.817,23 Dolar