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    Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 29 Haziran güncel altın fiyatları

    29 Haziran 2022 güncel çeyrek altın, gram altın ve ons altın fiyatları...
    • Haber Merkezi
    • 29.06.2022 - 11:47
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    Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 29 Haziran güncel altın fiyatları

    Haftaya düşüşle başlayan altın fiyatları bugün hangi seviyelerde seyrediyor.İşte 29 Haziran 2022 güncel altın fiyatları..

    29 Haziran 2022 güncel altın fiyatları

    Gram altın

    ALIŞ: 975,52 TL

    SATIŞ: 975,70 TL

    Çeyrek altın

    Alış: 1599 TL

    Satış: 1615 TL

    Cumhuriyet altın

    Alış: 6527 TL

    Satış: 6625 TL

    Yarım altın

    Alış: 3192 TL

    Satış: 3231 TL

    Altın ons

    Alış: 1.816,93 Dolar

    Satış: 1.817,23 Dolar


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