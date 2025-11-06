Altın fiyatları 4 haftanın en düşüğünü gördü! 6 Kasım'da gram ve çeyrek altın fiyatları

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD'de hükümetin uzun süredir kapalı olması, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizlerin düşürme ihtimalinin zayıflaması, ABD ve Çin arasındaki ticari görüşmeler "güven liman" altının terk edilmesine sebep oldu.

ABD, faiz indirimlerine yönelik bahislerini azaltmaya devam ediyor.

Rekor kıran altın fiyatları, gerilediği noktadan sınırlı artışlar yaşasa da düşüş trendini sürdürüyor.

ONS ALTIN 4 HAFTANIN EN DÜŞÜK VERİSİNİ GÖRDÜ

Ons altın, 3 bin 964 dolar civarında işlem görerek, dört haftanın en düşük seviyesinin yakınında dar bir aralıkta hareket etti.

Ons altın bugüne 3 bin 984 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3 bin 964 dolar, en yüksek de 3 bin 990 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3 bin 986 dolardan işlem geçiyor.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın güne 5 bin 391 liradan başladı. Gün içinde en düşük 5 bin 367 lira, en yüksek de 5 bin 402 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 5 bin 397 liradan alıcı buluyor.

ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 5 bin 397 lira

Çeyrek altın: 9 bin 157 lira

Cumhuriyet altını: 37 bin 306 lira

Tam altın: 36 bin 626 lira

Yarım altın: 18 bin 313 lira

DÖVİZ

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 düşüşle 36,4196'dan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay seyirle 36,4494 seviyesinden işlem görüyor.

Dolar: 42,1332 lira

Euro: 48,5878 lira

Sterlin: 55,1697 lira

ABD VERİLERİ VE ALTIN CEPHESİNDE YAŞANANLAR

ABD özel sektör istihdamı, ekim ayında 42 bin artarak 25 binlik artış tahminlerini aştı.

ISM Hizmetler PMI ise sekiz ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Rakamlar, enflasyonun hâlâ hedefin üzerinde olması ve hükümetin kapanmasının önemli iş gücü verilerinin gecikmesine neden olmasıyla birlikte, ek faiz indirimleri için çok az alan olduğu beklentilerini güçlendirdi.

Bu durum, Fed Başkanı Jerome Powell'ın son faiz indiriminin bu yılın son indirimi olabileceği yönündeki son açıklamalarıyla uyumlu olarak, bazı Fed yetkililerinin şahin bir üslupla konuşmasının zemininde ortaya çıktı.

Yine de bazı politika yapıcılar, faiz oranlarının zamanla düşmesi gerektiğini yineledi. Aşağı yönlü baskıya ek olarak, riskli varlıklara yönelik güven iyileşerek metalin güvenli liman cazibesini azalttı.