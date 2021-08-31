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    Altın fiyatları dolardaki zayıf seyrin etkisiyle yükseldi

    Altının spot piyasadaki ons fiyatı, ABD'de yapılan açıklamaların etkisiyle yüzde 0,3 artış gösterdi ve 1,815.16 dolara yükseldi.
    • Haber Merkezi
    • 31.08.2021 - 10:51
    • Güncelleme : 31.08.2021 - 10:56
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    Altın fiyatları dolardaki zayıf seyrin etkisiyle yükseldi

    Emtia ve para piyasalarında yönü belirleyecek olan ABD’de Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu geçtiğimiz hafta cuma günü gerçekleştirildi.

    ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, varlık alımlarının azaltılmasının doğrudan faiz artışı sinyali taşımadığını vurgulaması ile birlikte  altın fiyatları tırmanışa geçti.

    ABD TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİ ALTIN FİYATLARINI DA ETKİLEYECEK

    Altın fiyatları dolardaki zayıf seyrin etkisiyle yükselirken, yatırımcılar ABD tarım dışı istihdam verisinin altın fiyatları üzerinde de etkili olacağını savunuyor.

    GRAM ALTIN 485,5 LİRAYI GÖRDÜ

    Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,3 artışla 1,815.16 dolara yükseldi. Ons altındaki fiyat hareketlerine göre daha sakin bir seyir izleyen gram altın ise güne 487 lira seviyesinden başladı. Sabah saatleri itibarıyla gram altın yüzde 0,23 oranında yükselişle 488,5 lira seviyesinde işlem gördü.

    Altın fiyatları dolardaki zayıf seyrin etkisiyle yükseldi #1

    ALTININ SERBEST PİYASADAKİ FİYATLARI

    Gram altın: 485,380 lira

    Çeyrek altın: 802,062 lira

    Culhuriyet altını: 3.268,030 lira

    22 Ayar bilezik (gr.): 444,656 lira

    Tam altın: 3.208,039 lira

    Yarım altın: 1.604,058 lira

    Reşat altın: 3.201,041

    Altın fiyatları dolardaki zayıf seyrin etkisiyle yükseldi #2

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