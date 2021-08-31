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- Altın fiyatları dolardaki zayıf seyrin etkisiyle yükseldi
Altın fiyatları dolardaki zayıf seyrin etkisiyle yükseldi
- Haber Merkezi
- 31.08.2021 - 10:51
- Güncelleme : 31.08.2021 - 10:56
Emtia ve para piyasalarında yönü belirleyecek olan ABD’de Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu geçtiğimiz hafta cuma günü gerçekleştirildi.
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, varlık alımlarının azaltılmasının doğrudan faiz artışı sinyali taşımadığını vurgulaması ile birlikte altın fiyatları tırmanışa geçti.
ABD TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİ ALTIN FİYATLARINI DA ETKİLEYECEK
Altın fiyatları dolardaki zayıf seyrin etkisiyle yükselirken, yatırımcılar ABD tarım dışı istihdam verisinin altın fiyatları üzerinde de etkili olacağını savunuyor.
GRAM ALTIN 485,5 LİRAYI GÖRDÜ
Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,3 artışla 1,815.16 dolara yükseldi. Ons altındaki fiyat hareketlerine göre daha sakin bir seyir izleyen gram altın ise güne 487 lira seviyesinden başladı. Sabah saatleri itibarıyla gram altın yüzde 0,23 oranında yükselişle 488,5 lira seviyesinde işlem gördü.
ALTININ SERBEST PİYASADAKİ FİYATLARI
Gram altın: 485,380 lira
Çeyrek altın: 802,062 lira
Culhuriyet altını: 3.268,030 lira
22 Ayar bilezik (gr.): 444,656 lira
Tam altın: 3.208,039 lira
Yarım altın: 1.604,058 lira
Reşat altın: 3.201,041