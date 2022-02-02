Diyarbakırlı Kuyumcu Türkan, piyasadaki son durumu değerlendirerek döviz ve kripto yatırımcılarına altın almalarını tavsiye etti.

Türkiye’de altın ve dolardaki yükseliş, TL korumalı kur modelli hesapların devreye girmesi ve yeni ekonomi modeliyle sert inişe geçti. Altın fiyatları geriledi, Diyarbakırlı kuyumcu, dolar ve kripto para yatırımcılarına çağrıda bulunarak altının vazgeçilmez bir liman olduğunu savunuyor.

Diyarbakırlı Kuyumcu Şeyhmus Türkan, daha önce de sert yükselişlerden sonra düşüşleri gerçekleştiğini hatırlatarak dolar ve kripto paralara yatırım yapan vatandaşları altına davet etti.

"ALTIN ALIŞ NOKTASI"

Altının alış noktası olduğunu ifade eden Türkan, yıl sonuna doğru yükselişlerin olacağını vurgulayarak yatırımcıları beklediklerini söyledi.

"ŞU AN YATIRIM İÇİN UYGUN"

Türkan, “Altın fiyatları şu an düşük, yatırım için uygun. Fiyat 1.000 liralardan 700 liralara geriledi. Yatırım yapmak isteyenler yatırımlarını yapabilir, yıl sonuna doğru tekrar yükseliş bekliyoruz ama şu an yatırım için uygundur. Yüzük, küpe, kolye, bilezik sattığımız da oluyor, ata gurubu sattığımız da oluyor. Yatırım için altının her türlüsü aynıdır.

Altın fiyatları düşünce kuyumcular altına yatırım öneriyor VİDEO







DİYARBAKIR HASIRI, HALEP ZİNCİRLERİ REVAÇTA

Bizim burada genelde Diyarbakır hasırı, kişnişli kolyeler, Halep zincirleri, normal üçtelli burma bileziklerimiz çok talep ediliyor. Dolardan ise altını daha çok tavsiye ediyoruz." diyerek herkesi altın almaya çağırdı.