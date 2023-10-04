Altın fiyatları düşüşte! 4 Ekim 2023'te gram altın, çeyrek altın fiyatları

Ons altın, dünkü 1.879 dolar seviyesinden bugün 1.822 seviyesine yükseldi.
On altın inişli çıkışlı seyir göstererek dalgalanmaya dursun, İstanbul serbest piyasada gram altın 1.615 liradan işlem görüyor.
Yatırım yapmak isteyen, takı almak isteyen ve düğünü olanların gözü kulağı altın fiyatlarında.
Yatırımcılar da altının her zaman "güvenli bir liman" olduğunu savunarak "uzun vadede kazançlı yatırım" olduğunu belirtiyor.
Altın fiyatları
İstanbul Kapalıçarşı, serbest piyasada altın fiyatları şöyle:
Gram altın: 1.615 lira
Çeyrek altın: 2.669 lira
Cumhuriyet altını: 10 bin 876 lira
Tam altın: 10 bin 678 lira
Yarım altın: 5 bin 338 lira
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Dün doların satış fiyatı 27,5040 lira, euronun satış fiyatı ise 28,7500 lira olmuştu. İstanbul serbest piyasada dolar 27,5460 liradan, euro 28,8340 liradan güne başladı.
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