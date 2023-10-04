Altın fiyatları düşüşte! 4 Ekim 2023'te gram altın, çeyrek altın fiyatları Altın fiyatları çıktığı zirveden geriledi ve bulunduğu noktada sınırlı iniş çıkışlar göstererek seyrediyor.

ensonhaber.com

Ons altın, dünkü 1.879 dolar seviyesinden bugün 1.822 seviyesine yükseldi.

On altın inişli çıkışlı seyir göstererek dalgalanmaya dursun, İstanbul serbest piyasada gram altın 1.615 liradan işlem görüyor.

Yatırım yapmak isteyen, takı almak isteyen ve düğünü olanların gözü kulağı altın fiyatlarında.

Yatırımcılar da altının her zaman "güvenli bir liman" olduğunu savunarak "uzun vadede kazançlı yatırım" olduğunu belirtiyor.

Altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı, serbest piyasada altın fiyatları şöyle:

Gram altın: 1.615 lira

Çeyrek altın: 2.669 lira

Cumhuriyet altını: 10 bin 876 lira

Tam altın: 10 bin 678 lira

Yarım altın: 5 bin 338 lira

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Dün doların satış fiyatı 27,5040 lira, euronun satış fiyatı ise 28,7500 lira olmuştu. İstanbul serbest piyasada dolar 27,5460 liradan, euro 28,8340 liradan güne başladı.