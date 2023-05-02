Altın fiyatları Fed'in kararını bekliyor! Çeyrek altın 2 bin 56 lirada
AA

Altının ons fiyatı, dün 1.982 dolardan kapanmıştı. Ons aldın 1.987 dolarda ve altının gram fiyatı, 1.244 lira seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklayacağı para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı sözlü yönlendirmelerin piyasaların odağında olduğunu belirtiyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yarın politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, buna karşın Banka'nın yıl sonuna kadar 2 kez faiz indirimine gidebileceğinin de beklentilerde yer aldığını kaydetti.

İstanbul Kapalıçarşı'da serbest piyasada altın fiyatları:

Gram altın: 1.244 lira

Çeyrek altın: 2 bin 56 lira

Cumhuriyet altını: 8 bin 377 lira

Tam altın: 8 bin 225 lira

Yarım altın: 4 bin 112 lira

Altının destek ve direnç konumu

Analistler, 1.980 ve 1.970 doların destek, 1.990 ve 2 bin doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.