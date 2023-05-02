Altın fiyatları Fed'in kararını bekliyor! Çeyrek altın 2 bin 56 lirada Altının gram fiyatı 1.244 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın 2 bin 56 lira, Cumhuriyet altını ise 8 bin 377 liradan satılıyor.

AA Altının ons fiyatı, dün 1.982 dolardan kapanmıştı. Ons aldın 1.987 dolarda ve altının gram fiyatı, 1.244 lira seviyesinde işlem görüyor. Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklayacağı para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı sözlü yönlendirmelerin piyasaların odağında olduğunu belirtiyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yarın politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, buna karşın Banka'nın yıl sonuna kadar 2 kez faiz indirimine gidebileceğinin de beklentilerde yer aldığını kaydetti. İstanbul Kapalıçarşı'da serbest piyasada altın fiyatları: Gram altın: 1.244 lira Çeyrek altın: 2 bin 56 lira Cumhuriyet altını: 8 bin 377 lira Tam altın: 8 bin 225 lira Yarım altın: 4 bin 112 lira Altının destek ve direnç konumu Analistler, 1.980 ve 1.970 doların destek, 1.990 ve 2 bin doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.