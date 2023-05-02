Altın fiyatları Fed'in kararını bekliyor! Çeyrek altın 2 bin 56 lirada

Altının ons fiyatı, dün 1.982 dolardan kapanmıştı. Ons aldın 1.987 dolarda ve altının gram fiyatı, 1.244 lira seviyesinde işlem görüyor.
Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklayacağı para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı sözlü yönlendirmelerin piyasaların odağında olduğunu belirtiyor.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yarın politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, buna karşın Banka'nın yıl sonuna kadar 2 kez faiz indirimine gidebileceğinin de beklentilerde yer aldığını kaydetti.
İstanbul Kapalıçarşı'da serbest piyasada altın fiyatları:
Gram altın: 1.244 lira
Çeyrek altın: 2 bin 56 lira
Cumhuriyet altını: 8 bin 377 lira
Tam altın: 8 bin 225 lira
Yarım altın: 4 bin 112 lira
Altının destek ve direnç konumu
Analistler, 1.980 ve 1.970 doların destek, 1.990 ve 2 bin doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.