Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı

Yatırımcılar ve finans dünyası haftanın ilk iş gününde piyasaları merak ediyor.

Altının onsu yüzde 0,10 artışla 4 bin 342 dolara yükseldi.

Bugün günün ilk saatlerinde ons altın 4 bin 342 doları görürken, gram altın iç piyasada 5 bin 961 lira ile 6 bin liraya dayandı.

SERBEST PİYASADA DÖVİZ AÇILIŞ FİYATLARI

Cuma günü doların satış fiyatı 42,6940, euronun satış fiyatı ise 50,0930 lira olmuştu.

İstanbul serbest piyasada dolar 42,7000 liradan, euro 50,1550 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 42,6980 liradan alınan dolar, 42,7000 liradan satılıyor. 50,1530 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 50,1550 lira oldu.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 5 bin 961 lira

Çeyrek altın: 10 bin 110 lira

Cumhuriyet altını: 41 bin 197 lira

Tam altın: 40 bin 445 lira

Yarım altın: 20 bin 222 lira

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz fiyatlarında dolar ve sterlin artarken, euro ile yatay seyrediyor.

Dövizde son durum şöyle:

Dolar: 42,7101 lira

Euro: 50,1608 lira

Sterlin: 57,1103 lira

BRENT PETROL

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,3 yükselişle 61,2 dolarda seyrediyor.

BORSA CUMA GÜNÜNÜ YÜKSELİŞLE TAMAMLADI

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,69 artışla 11.311,31 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat ise cuma akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,16 düşüşle 12.452,00 puana çıktı.

GÜNDEM

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Euro Bölgesinde sanayi üretimi ve New York Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.400 ve 11.500 puanın direnç, 11.200 ve 11.100 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

11.00 Türkiye, kasım ayı bütçe dengesi

13.00 Euro Bölgesi, ekim ayı sanayi üretimi

16.30 ABD, aralık ayı New York Fed imalat sanayi endeksi