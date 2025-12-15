Garanti BBVA Factoring işlemleri artık mobil ve internette

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Garanti BBVA Faktoring, müşterilerine hızlı ve dijital finansman imkânı sunarak KOBİ’ler başta olmak üzere tüm şahıs firmaları ve tüzel müşterilerin nakit akışını güçlendirmeye destek oluyor.

Üstelik tüm bu süreç müşterinin banka kredi limitini etkilemeden gerçekleşebiliyor. Mobil’den QR ile çek yükleme kolaylığı sayesinde müşteriler süreçleri dijitalde başlatıp hızlıca işlem yapabiliyor.

KOBİ’ler, şahıs firmaları ve tüzel müşteriler hem ellerindeki çekleri hem de Garanti BBVA’ya tahsile verdikleri çekleri Garanti BBVA dijital kanalları üzerinden görüntüleyebiliyor.

Mobil’den QR ile taranan çekler, şubeye teslim sırasında hızlıca işleme alınabiliyor. Tahsilde olan çekler ise dijital teklifin onaylanmasıyla birlikte dakikalar içinde müşterinin hesabına aktarılabiliyor.

BANKALARDAKİ KREDİ LİMİTLERİ KULLANILMADAN, PLANLI ÖDEMELER VE ÖNGÖRÜLEBİLİR MALİYETLER İLE FİNANSMAN İHTİYACI KARŞILANIYOR

Dijital faktoring hizmeti ile müşteriler, firmaları için gerekli olan acil nakit ihtiyaçlarında krediye alternatif olarak factoring işlemlerini dijital kanallardan hızlıca tamamlıyor.

Garanti BBVA Mobil ve İnternet Şube üzerinden sunulan bu hizmet, şube bağımlılığını önemli ölçüde azaltıyor. Halihazırda müşterilerimiz tahsile vermiş oldukları çekler için şubeye gitmeden faktoring süreçlerini uçtan uca dijital ortamda tamamlayabiliyor. Yeni bir çekle işlem yapmak isteyen müşteriler, şubeye randevu sistemi ile çeki kolayca teslim ederek süreci zahmetsizce bitirebiliyor.

AMAÇ MÜŞTERİLERE ZAMAN KAZANDIRMAK

Garanti BBVA Faktoring Genel Müdürü Selahattin Güldü, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

Faktoring hizmetlerimizi, Garanti BBVA Mobil ve İnternet Bankacılığı üzerinden sunmaya başlamaktan mutluluk duyuyoruz. Mobil bankacılığın artık ana kanal haline geldiği bu dönemde, müşterilerimizin işlemlerini kolayca gerçekleştirebilecekleri, zaman kazandıracak, yüksek hizmet kalitesi ile sonuç alabilecekleri bir yapı kurduk.

Dijital kanallar üzerinden sunulan faktoring hizmeti, müşterilerin hem ellerindeki çekler hem de bankaya tahsile verdikleri çekler için anında teklif almasını sağlayan hızlı bir finansman alternatifi sunuyor.

“FAKTORİNG ÇEKLERİM”

Garanti BBVA Faktoring’in yeni dijital çözümü, firmaların finansmana erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor. Müşteriler, Garanti BBVA Mobil’de yer alan Hesap ve Kart menüsündeki Pazaryeri adımından “Faktoring Çeklerim” sekmesine ulaşarak bu hizmetten yararlanabiliyor.