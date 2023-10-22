Altın fiyatları haftayı rekorla kapattı

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Düğün yapacaklar, takı takacaklar, altına yatırım yapmak isteyenler fiyatların geldiği noktayı ilgi ile takip ediyor.
İsrail-Filistin gerginliğinden dolayı, yatırımcılar "güvenli liman" olarak gördükleri altına yöneldi.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz adımlarının belirsizliği de altının değerini attıran bir unsur oldu.
Ons altın 1.981 dolardan işlem görüyor.
Altın fiyatları
İstanbul serbest piyasada altın fiyatları ise haberi yayına hazırladığımız sırada şöyle seyrediyor:
Gram altın: 1.782 lira
Çeyrek altın: 3 bin 23 lira
Cumhuriyet altını: 12 bin 317 lira
Tam altın: 12 bin 92 lira
Yarım altın: 6 bin 40 lira
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