Altın fiyatları haftayı rekorla kapattı Altın fiyatları geçen hafta yükseliş seyrini devam ettirdi. Gram altın 1.800 liranın ve çeyrek altın ise 3 bin liranın üzerini gördü.

ensonhaber.com Düğün yapacaklar, takı takacaklar, altına yatırım yapmak isteyenler fiyatların geldiği noktayı ilgi ile takip ediyor. İsrail-Filistin gerginliğinden dolayı, yatırımcılar "güvenli liman" olarak gördükleri altına yöneldi. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz adımlarının belirsizliği de altının değerini attıran bir unsur oldu. Ons altın 1.981 dolardan işlem görüyor. Altın fiyatları İstanbul serbest piyasada altın fiyatları ise haberi yayına hazırladığımız sırada şöyle seyrediyor: Gram altın: 1.782 lira Çeyrek altın: 3 bin 23 lira Cumhuriyet altını: 12 bin 317 lira Tam altın: 12 bin 92 lira Yarım altın: 6 bin 40 lira