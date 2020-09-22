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    Altın fiyatları ne kadar oldu? 22 Eylül 2020 gram, çeyrek altın fiyatları...

    Altın fiyatları düşer mi artar mı? 22 Eylül 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? Kapalıçarşı'da altın fiyatlarında son durum...
    • Haber Merkezi
    • 22.09.2020 - 09:01
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    Altın fiyatları ne kadar oldu? 22 Eylül 2020 gram, çeyrek altın fiyatları...

    Haftanın ikinci işlem gününde altın fiyatları son dakika hareketliliği yakından takip ediliyor. Özellikle yatırım ve takı olarak kullanılan 22 ayar bilezik alış ve satış fiyatı araştırılırken Kapalıçarşı'dan da güncel rakamlar gelmeye devam ediyor.

    Altın fiyatları düştü mü ya da altın fiyatlarında son durum nedir araştırması yapanlar için güncel piyasa ve altın fiyatları haberimizde...

    Yatırım yapanlarla birlikte ihtiyaç odaklı altın alanlar da yarım, gram ve tam altın fiyatlarını merak ediyor.

    Altın fiyatları ne kadar oldu? 22 Eylül 2020 gram, çeyrek altın fiyatları... #1

    ALTIN FİYATLARI NE DURUMDA?

    Corona virüsü sebebiyle iyi bir yatırım aracı olarak görülen sarı metal aynı zamanda ekonominin merkezinde yer alıyor. Peki; altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 22 Eylül bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ile son dakika haberinin detayları...

    Altın fiyatları ne kadar oldu? 22 Eylül 2020 gram, çeyrek altın fiyatları... #2

    Peki; bugün altın fiyatları ne kadar oldu? 22 Eylül bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 22 EYLÜL 2020 SALI

    Altın fiyatları düşer mi daha da artar mı sorusunun yanıtı merak edilirken son dakika haberinin tüm detayları şu şekilde;

    22 AYAR BİLEZİK

    ALIŞ: 425,54

    SATIŞ: 442,00

    ATA ALTIN

    ALIŞ: 3.138,60

    SATIŞ: 3.159,00

    CUMHURİYET ALTINI

    ALIŞ: 3.101,00

    SATIŞ: 3.148,00

    TAM ALTIN

    ALIŞ: 2.994,65

    SATIŞ: 3.052,61

    YARIM ALTIN

    ALIŞ: 1.523,40

    SATIŞ: 1.545,20

    ÇEYREK ALTIN

    ALIŞ: 764,10

    SATIŞ: 773,60

    GRAM ALTIN

    ALIŞ: 469,41

    SATIŞ: 469,50

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