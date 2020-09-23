Altın fiyatları ne kadar oldu? 23 Eylül 2020 gram, çeyrek altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar oldu? 23 Eylül 2020 gram, çeyrek altın fiyatları...

Altın fiyatları düşer mi artar mı? 23 Eylül 2020 Çarşamba, 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? Kapalıçarşı'da altın fiyatlarında son durum...

Haftanın üçüncü işlem gününde altın fiyatları son dakika hareketliliği yakından takip ediliyor. Özellikle yatırım ve takı olarak kullanılan 22 ayar bilezik alış ve satış fiyatı araştırılırken Kapalıçarşı'dan da güncel rakamlar gelmeye devam ediyor.

Altın fiyatları düştü mü ya da altın fiyatlarında son durum nedir araştırması yapanlar için güncel piyasa ve altın fiyatları haberimizde...

Yatırım yapanlarla birlikte ihtiyaç odaklı altın alanlar da yarım, gram ve tam altın fiyatlarını merak ediyor.

Yeni günün ilk ışıklarında 23 Eylül 2020 Çarşamba anlık güncel altın kuru fiyatları merak edilmeye başlandı. ABD dolarının güç kazanması, uluslararası piyasalarda alınan Fed açıklamaları ile birlikte güvenli liman olarak görünen altın fiyatlarında da anlık değişimler yaşanıyor.

ALTIN FİYATLARI 23 EYLÜL

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 755,20

SATIŞ: 763,90

GRAM ALTIN

ALIŞ: 463,25

SATIŞ: 464,01

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.011,60

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.505,80

ALTIN FİYATLARININ DÜNKÜ KAPANIŞI

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 471,40 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı’da 471, 20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 471,40 liradan, 3 bin 105 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 126 liradan, 430 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 434 liradan, 3 bin 35 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 55 liradan, bin 517 liradan alınan Yarım Ziynet bin 527 liradan ve 759 liradan alınan Çeyrek Ziynet 764 liradan satıldı.

Eylül ayının dördüncü haftasında altın fiyatlarındaki hareketlilik sürüyor. Gram altın haftanın ilk iş gününde Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 465 lira seviyesinde hareket ederken; salı gününe 469 lira seviyesinden başlamıştı. Peki,altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 1 gram altın kaç TL? İşte güncel altın fiyatları...