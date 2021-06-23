Altın fiyatları, Powell'ın konuşmasıyla sakinleşti

Altın, Fed Başkanı Powell’ın Temsilciler Meclisi’ndeki konuşması sonrasında yatay bir seyir izliyor.

Amerikan Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın Temsilciler Meclisi’ndeki konuşması tüm piyasalara yatıştırıcı etki bıraktı.

GRAM ALTIN 500 LİRANIN ALTINDA

Altın, Powell’ın konuşması sonrasında yatay bir seyir izlerken gram altın ise Dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki düşüşle 500 liranın altına indi.

"ALTIN FİYATINDAKİ ARTIŞ GEÇİÇİ"

Powell, son zamanlarda görülen fiyat artışlarının beklenenden fazla olduğunu ve bunun geçici olacağını söyledi ama bu görüş ile ilgili belirsizliklerin de altını çizdi.

ONS ALTIN FİYATI 1.781 DOLAR

Ons altın, geçen haftayı Mart 2020’den beri en büyük düşüşle kapatırken önceki iki haftayı da kayıpla geçmişti. Nisan ve mayıs ayını kazançla kapatan ons altın, haziran başından bu yana yüzde 6’dan fazla değer kaybederek 1.781 dolar civarında bulunuyor.

GRAM ALTIN FİYATI

Küresel altın fiyatları ve dolar/TL’deki yükselişle beraber Haziran başında 527 liraya kadar çıkan gram altın, geçen haftadan beri 500 lira civarında işlem gördükten sonra çarşamba günü 493 lira seviyesinde bulunuyor.

SERBEST PİYASADA ALTIN SATIŞ FİYATLARI

Gram 493,7215 lira

Çeyrek 815,875 lira

Cumhuriyet 3.324,816 lira

22 ayar bilezik 452,326 lira

Tam altın 3.263,739 lira

Yarım altın 1.631,662 lira

Reşat altın 3.256,356 lira