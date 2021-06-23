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    Altın fiyatları, Powell'ın konuşmasıyla sakinleşti

    Altın, Fed Başkanı Powell’ın Temsilciler Meclisi’ndeki konuşması sonrasında yatay bir seyir izliyor.
    • AA
    • 23.06.2021 - 10:44
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    Altın fiyatları, Powell'ın konuşmasıyla sakinleşti

    Amerikan Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın Temsilciler Meclisi’ndeki konuşması tüm piyasalara yatıştırıcı etki bıraktı.

    GRAM ALTIN 500 LİRANIN ALTINDA

    Altın, Powell’ın konuşması sonrasında yatay bir seyir izlerken gram altın ise Dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki düşüşle 500 liranın altına indi.

    "ALTIN FİYATINDAKİ ARTIŞ GEÇİÇİ"

    Powell, son zamanlarda görülen fiyat artışlarının beklenenden fazla olduğunu ve bunun geçici olacağını söyledi ama bu görüş ile ilgili belirsizliklerin de altını çizdi.

    Altın fiyatları, Powell ın konuşmasıyla sakinleşti #1

    ONS ALTIN FİYATI 1.781 DOLAR

    Ons altın, geçen haftayı Mart 2020’den beri en büyük düşüşle kapatırken önceki iki haftayı da kayıpla geçmişti. Nisan ve mayıs ayını kazançla kapatan ons altın, haziran başından bu yana yüzde 6’dan fazla değer kaybederek 1.781 dolar civarında bulunuyor.

    Altın fiyatları, Powell ın konuşmasıyla sakinleşti #2

    GRAM ALTIN FİYATI

    Küresel altın fiyatları ve dolar/TL’deki yükselişle beraber Haziran başında 527 liraya kadar çıkan gram altın, geçen haftadan beri 500 lira civarında işlem gördükten sonra çarşamba günü 493 lira seviyesinde bulunuyor.

    Altın fiyatları, Powell ın konuşmasıyla sakinleşti #3

    SERBEST PİYASADA ALTIN SATIŞ FİYATLARI

    Gram 493,7215 lira

    Çeyrek 815,875 lira

    Cumhuriyet 3.324,816 lira

    22 ayar bilezik 452,326 lira

    Tam altın 3.263,739 lira

    Yarım altın 1.631,662 lira

    Reşat altın 3.256,356 lira

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