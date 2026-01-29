Altın fiyatları tırmanmaya devam ediyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Altın fiyatlarındaki yükseliş hız kesmiyor.

Altın fiyatları o kadar hızlı yükseliyor ki yatırımcılar da vatandaş da kuyumcular da takip etmekte zorlanıyor.

Altın fiyatları güne tarihi rekorlarla başlarken gram altın, serbest piyasada 7 bin 795 lira seviyesinin üzerine çıkarken, Kapalıçarşı’da 8 bin lira sınırını aşarak 8 bin 30 lirayı gördü.

Bu hızlı yükselişin ardından olası bir düzeltme de bekleniyor. Piyasalarda bugün ani çıkışlar gibi ani düşüşler de beklenti dahilinde.

Ons altın, küresel piyasalarda 5 bin 600 dolar bandına tırmandı.

Çeyrek altın 13 bin 217 liradan alıcı buluyor.

BİR AYDA YÜZDE 30 ARTIŞ

2025 yılında yüzde 64 prim yapan altın, 2026’nın ilk haftalarında da yüzde 30 değer kazandı.

1 Ocak 2026’da gram altın 5 bin 966 lira seviyesindeydi. Bugün gelinen noktada fiyat 7 bin 700 lira bandını aşarak yaklaşık bir ayda yüzde 30’a yaklaşan bir değer artışı kaydetti.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 7 bin 795 lira

Çeyrek altın:13 bin 217 lira

Cumhuriyet altını: 53 bin 846 lira

Tam altın: 52 bin 858 lira

Yarım altın: 26 bin 429 lira

GÜMÜŞ REKOR KIRDI

Gümüş de 117 dolar seviyesine ulaşarak tarihi zirvesini yeniledi.

Gram gümüş fiyatı 163,79 TL bandına yükseldi.

Endüstriyel talepteki artış, gümüşün yükselişinde etkili.

ALTIN FİYATLARI NEDEN ARTIYOR?

Küresel risk algısı arttı.

ABD’nin Venezuela’ya yönelik hamleleri, Grönland üzerinden yürüttüğü politikalar ve İran’la ilgili artan gerilim, yatırımcıyı güvenli liman olan altına yöneltti.

Dolar endeksinin 96 seviyelerine gerileyerek son 4 yılın en düşük düzeyine inmesi, dolar bazlı emtialara rekor kırdırdı.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizi sabit tutması ve mayıs ayında göreve başlaması beklenen yeni Fed Başkanı sonrası yıl içinde 2 faiz indirimi yapılabileceği beklentisi altın fiyatlarını destekledi.

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz fiyatlarında son durum şöyle:

Dolar: 43,4208 lira

Euro: 52,1330 lira

Sterlin: 60,4399 lira