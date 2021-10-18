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    Altın fiyatları yatay seyirde

    Altın, cuma günkü sert bir satışın ardından toparlanmakta zorlanarak yatay seyir izledi.
    • İHA
    • 18.10.2021 - 16:43
    • Güncelleme : 18.10.2021 - 16:50
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    Altın fiyatları yatay seyirde

    ABD tahvil getirileri ile doların değer kazanması altının çekiciliğini azalttı.

    Altının spot piyasadaki ons fiyatı cuma günü yüzde 1,6 düştükten sonra, bugün yüzde 0,1 artarak 1,768.92 dolara yükseldi.

    ABD altın vadeli işlemleri, 1,768.8 dolar ile yatay seyretti.

    Piyasalarda yaşananlara cuma günü gerçekleşen satışların neden olduğu görüşü hakim.

    SERBEST PİYASADA ALTIN FİYATLARI

    İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 525  lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3 bin 479  lira oldu.

    Altın fiyatları yatay seyirde #1

    CUMA VE PAZARTESİ GÜNÜ FİYAT TABLOSU

    Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

    Altın fiyatları yatay seyirde #2

    Altın fiyatları yatay seyirde #3

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