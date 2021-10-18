Altın fiyatları yatay seyirde

Altın, cuma günkü sert bir satışın ardından toparlanmakta zorlanarak yatay seyir izledi.

ABD tahvil getirileri ile doların değer kazanması altının çekiciliğini azalttı.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı cuma günü yüzde 1,6 düştükten sonra, bugün yüzde 0,1 artarak 1,768.92 dolara yükseldi.

ABD altın vadeli işlemleri, 1,768.8 dolar ile yatay seyretti.

Piyasalarda yaşananlara cuma günü gerçekleşen satışların neden olduğu görüşü hakim.

SERBEST PİYASADA ALTIN FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 525 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3 bin 479 lira oldu.

CUMA VE PAZARTESİ GÜNÜ FİYAT TABLOSU

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle: