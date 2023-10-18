Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor! 18 Ekim'de altın fiyatları

AA
İsrail-Filistin gerginliğinin tırmandırdığı jeopolitik riskler ons altının değerini artırdı.
Belirsizlikler arasında altın, yatırımcılar için "güvenli liman" konumuna yükseldi.
Ons altın, dün 1.911 dolarda iken, bugün 1.935 dolara çıktı.
Bu etki yurt içindeki altın fiyatlarının da artmasına neden oldu.
Dün serbest piyasada 1.722 liradan satılan gram altın 1.743 liraya yükseldi.
7 ayın en yüksek haftalık kazanç seviyesi
Altının kazancı piyasalarda 7 ayın en yüksek haftalık kazanç seviyesi olarak ölçüldü.
İstanbul Kapalıçarşı'da altın fiyatları yukarı yönlü seyrini bugün de sürdürüyor.
Altın fiyatları
Gram altın: 1.743 lira
Çeyrek altın: 2 bin 880 lira
Cumhuriyet altını: 11 bin 734 lira
Tam altın: 11 bin 520 lira
yarım altın: 5 bin 740 liraHaber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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