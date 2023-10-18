Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor! 18 Ekim'de altın fiyatları Jeopolitik gerginlikler yatırım araçlarının değerini artırmaya devam ediyor. Yurt içinde gram altın 1.743 liradan, çeyrek altın ise 2 bin 880 liradan işlem görüyor.

AA İsrail-Filistin gerginliğinin tırmandırdığı jeopolitik riskler ons altının değerini artırdı. Belirsizlikler arasında altın, yatırımcılar için "güvenli liman" konumuna yükseldi. Ons altın, dün 1.911 dolarda iken, bugün 1.935 dolara çıktı. Bu etki yurt içindeki altın fiyatlarının da artmasına neden oldu. Dün serbest piyasada 1.722 liradan satılan gram altın 1.743 liraya yükseldi. 7 ayın en yüksek haftalık kazanç seviyesi Altının kazancı piyasalarda 7 ayın en yüksek haftalık kazanç seviyesi olarak ölçüldü. İstanbul Kapalıçarşı'da altın fiyatları yukarı yönlü seyrini bugün de sürdürüyor. Altın fiyatları Gram altın: 1.743 lira Çeyrek altın: 2 bin 880 lira Cumhuriyet altını: 11 bin 734 lira Tam altın: 11 bin 520 lira yarım altın: 5 bin 740 lira Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA) Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)