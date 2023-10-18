Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor! 18 Ekim'de altın fiyatları
AA

İsrail-Filistin gerginliğinin tırmandırdığı jeopolitik riskler ons altının değerini artırdı.

Belirsizlikler arasında altın, yatırımcılar için "güvenli liman" konumuna yükseldi.

Ons altın, dün 1.911 dolarda iken, bugün 1.935 dolara çıktı.

Bu etki yurt içindeki altın fiyatlarının da artmasına neden oldu.

Dün serbest piyasada 1.722 liradan satılan gram altın 1.743 liraya yükseldi.

7 ayın en yüksek haftalık kazanç seviyesi

Altının kazancı piyasalarda 7 ayın en yüksek haftalık kazanç seviyesi olarak ölçüldü.

İstanbul Kapalıçarşı'da altın fiyatları yukarı yönlü seyrini bugün de sürdürüyor.

Altın fiyatları

Gram altın: 1.743 lira

Çeyrek altın: 2 bin 880 lira

Cumhuriyet altını: 11 bin 734 lira

Tam altın: 11 bin 520 lira

yarım altın: 5 bin 740 lira

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)