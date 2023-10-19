Altın fiyatları zirvede: Cumhuriyet altını 12 bin lirayı geçti! İsrail-Filistin gerginliğinin sınırları aşma endişesi güvenli liman altına yatırımı artırdı. Piyasalarda devam eden risk algısı altına olan talebi desteklemeyi sürdürdü.

AA ABD Başkanı Joe Biden'ın Orta Doğu ziyaretinde istenilen verimin alınamadığına yönelik algı, çatışmaların durmasına yönelik beklentilerin zayıflamasına neden oldu. Altının ons fiyatı dün 1.962 dolarla 1 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyeyi test etmesinin ardından günü yüzde 1,3 artışla 1.948 dolardan tamamlarken, yeni günde yatay seyrediyor. Ons altın haftanın ilk gününe 1.911 dolardan başlamışken bugün 1.948 dolardan işlem görüyor. Yurt içinde de İstanbul Kapalıçarşı'da serbest piyasada altın fiyatları tarihi zirvesini yaşadı. Gram altın 4 günde 42 lira değerlendi Haftaya 1.712 liradan başlayan gram altın 1.754 liraya kadar yükseldi. Cumhuriyet altını ilk kez 12 bin lira eşiğini geçti. Altın fiyatları: Gram altın: 1.754 lira Çeyrek altın: 2 bin 976 lira Cumhuriyet altını: 12 bin 126 lira Tam altın: 11 bin 905 lira Yarım altın: 5 bin 952 lira Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA) Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)