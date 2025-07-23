Altın fiyatları zirvede: Gram altın 4 bin 500 seviyelerine yaklaştı

Küresel piyasalarda artan belirsizlik ve doların zayıflaması, yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yönlendiriyor.

ABD ile Japonya arasında imzalanan yeni ticaret anlaşması, küresel piyasalarda önemli hareketlilik yarattı.

4 BİN 500 SEVİYELERİNE YAKLAŞTI

Anlaşmanın duyurulmasının ardından gram altın fiyatı gece saatlerinde 4 bin 471 TL ile tarihi zirvesine ulaştı.

Ancak sabahın erken saatlerinde yüzde 0,2’lik gerilemeyle 4 bin 447 TL seviyesine çekildi.

Analistler, piyasanın seyrinde dolar endeksi ve jeopolitik gelişmelerin belirleyici olmaya devam ettiğine dikkat çekiyor.

ALTIN VE DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

Vatandaşlar döviz ve değerli metallerdeki fiyat değişimlerini yakından takip ediyor.

İşte günün ilk saatlerinde güncel satış fiyatları:

Gram altın: 4 bin 447 TL

Çeyrek altın: 7 bin 277 TL

Yarım altın: 14 bin 554 TL

Tam altın: 28 bin 833 TL

Cumhuriyet altını: 28 bin 975 TL

Gremse altın: 72 bin 304 TL

Ons altın: 3 bin 422 dolar

Diğer değerli metallerde ise spot gümüş yüzde 0,3 düşüşle 39,15 dolara, platin yüzde 0,3 azalışla 1.437,83 dolara, paladyum ise yüzde 0,8 gerileyerek 1.264,96 dolara indi.

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz kurlarındaki dalgalı seyir haftanın son gününde de devam etti.

Dolar 0,07 yükselerek 40,44 TL'ye çıkarken euro yüzde 0,08 artışla 47,49 TL seviyelerinden işlem görüyor.

BITCOIN VE ETHERIUM

Yeni yıla yükselişle başlayan ancak Bitcoin yarılanması sürecinde büyük kan kaybeden ve tekrar toplanan kripto para piyasalarında çalkantılı seyir devam ediyor.

Türkiye saati ile 09.00 itibarıyla Bitcoin yüzde 0,64 değer kazanarak 118 bin 511 dolar oldu.

Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Etherium ise yüzde 0,60 yükselerek 3 bin 708 dolardan işlem gördü.

BORSA YATAY SEYİRLE KAPATTI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yatay seyirle 10.616,18 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,09 puan azalırken, toplam işlem hacmi 119,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,47, holding endeksi yüzde 0,10 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,91 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren ise bankacılık oldu.

Küresel piyasalar, gümrük tarifelerine ilişkin belirsizliklerle karışık seyrederken, BIST 100 endeksi bankacılık endeksinde düşüşle günü yatay seyirle tamamladı.