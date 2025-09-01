Altın fiyatları zirvede: Gram altın 4 bin 600 seviyelerini aştı

Güvenli liman altında hareketlilik sürüyor...

Küresel piyasalardaki belirsizlikler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim sinyalleri, altın fiyatlarını rekor seviyelere taşıdı.

ALTIN REKOR KIRDI

Yaşanan son gelişmelerle birlikte ons altın, güne 3 bin 445 dolardan başlayarak gün içinde en yüksek 3 bin 486 doları gördü ve 22 Nisan 2025'te ulaşılan 3 bin 499 dolarlık tarihi zirvesine oldukça yaklaştı.

İç piyasada ise gram altın, ons altındaki yükseliş ve döviz kurlarındaki hareketliliğin etkisiyle tarihi bir rekor kırdı.

TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK SEVİYESİ

Güne 4 bin 560 liradan başlayan gram altın, gün içinde 4 bin 611 lira seviyesine ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Gram altın şu sıralarda 4 bin 595 liradan işlem görmeye devam ediyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Vatandaşlar döviz ve değerli metallerdeki fiyat değişimlerini yakından takip ediyor.

İşte günün ilk saatlerinde güncel satış fiyatları:

Gram altın: 4 bin 607 TL

Çeyrek altın: 7 bin 459 TL

Yarım altın: 14 bin 917 TL

Tam altın: 29 bin 11 TL

Cumhuriyet altını: 29 bin 742 TL

Gremse altın: 72 bin 519 TL

Reşat altını: 29 bin 774 TL

Ons altın: 3 bin 480 dolar

PİYASALARDAKİ BELİRSİZLİK ALTINI PARLATIYOR

Altın fiyatlarındaki yükselişin arkasında birden fazla faktör bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın küresel tarifeleriyle ilgili hukuki belirsizlikler, yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yöneltiyor.

Federal bir temyiz mahkemesinin Trump'ın tarifelerini "yasa dışı" ilan etmesi, ancak bu kararın 14 Ekim'e kadar askıya alınması, piyasalarda yeni bir endişe kaynağı yarattı.

Trump yönetiminin Yüksek Mahkeme'ye itiraz etme olasılığı, gerilimi daha da artırıyor.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ

Öte yandan, Fed Başkanı Lisa Cook'un görevden alınmasıyla ilgili duruşmanın sonuçsuz kalması ve Fed'in faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesi de altın fiyatları üzerindeki baskıyı artırıyor.

Son ABD enflasyon verileri, bu ay sonunda 25 baz puanlık bir faiz indirim olasılığını yüzde 87'ye çıkardı.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly'nin de faiz indirimine destek vermesi, piyasalardaki bu beklentiyi pekiştirdi.

Yatırımcılar, bu hafta açıklanacak olan ABD işgücü piyasası verilerini yakından takip ediyor.