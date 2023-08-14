Altın fiyatlarında rüzgar tersine dönüyor! 14 Ağustos'ta altın fiyatları Altın fiyatları tarihi rekorlar kırarken ons fiyatındaki yükselişe karşı dolar kurundaki düşüşle birlikte sınırlı düşüşe geçti.

AA

Cuma günü altının ons fiyatındaki yükselişe karşın dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,5 altında 1.653 liradan tamamlamıştı.

İstanbul Kapalıçarşı serbest piyasada altının gram fiyatı 1.665 lira seviyesinden işlem görüyor.

Çeyrek altın 2 bin 740 lira, Cumhuriyet altını 11 bin 40 liradan satılıyor.

Tam altın 11 bin 11 liradan, yarım altın ise 5 bin 506 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, 1.915 dolarda

Altın, dünyada ABD bankacılık sektörüne ilişkin endişeler sonrasında dolara olan talebin artmasıyla değer kaybetti. Altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 1.915 dolardan işlem görüyor.

ABD ve Çin'deki ekonomik belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırıyor

Pasifik okyanusunun iki yakasında yer alan dünyanın en büyük ekonomileri ABD ve Çin'in ekonomik gidişatına ilişkin belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ediyor.

Fed bir faiz artışına daha gidebilir

ABD'de açıklanan veriler dolayısıyla enflasyonla mücadelede ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bir faiz artışına daha gidebileceği ihtimali bulunuyor.

Altının ons fiyatında destek ve direnç konumu

Analistler, bugün dünya genelinde veri gündeminin sakin olduğunu aktararak, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.910 doların destek, 1.930 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.