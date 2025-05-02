Altın fiyatlarında son durum: Gram altın yeniden 4 bin liranın üzerine çıktı

AA

Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor.

Dün, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, 4 bin liranın altına düşüp, günü yüzde 1,7 azalışla 4 bin 2 liradan tamamladı.

GRAM ALTIN YENİDEN 4 BİN TL ÜSTÜ

Altının gram fiyatı, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,7 artışla 4 bin 30 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 740 liradan, Cumhuriyet altını 26 bin 840 liradan satılıyor.

ONS FİYATI 3 BİN 253 DOLAR

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,5 primle 3 bin 253 dolar seviyesinden işlem görüyor.

ABD ile Çin'in tarifeler konusunda anlaşabileceğine dair gelen sinyaller, altının yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor. ABD ve Çin'den gelen haberler müzakere umutlarını artırırken, bu durum küresel piyasalardaki risk iştahının artmasını sağlıyor.

Analistler, tarifelere ilişkin gelen olumlu haberlerin altındaki yükselişleri baskıladığını söyledi.

Öte yandan ABD ekonomisinin 2022'den bu yana ilk kez daralmasının ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin beklentiler artarken, bugün açıklanacak tarım dışı istihdam ve işsizlik verileri yatırımcıların odağında yer aldı.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında Euro Bölgesi'nde enflasyon ve işsizlik oranı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 200 dolar seviyesinin destek, 3 bin 270 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.