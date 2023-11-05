Altın fiyatlarında yeni rekor! Gram altın 1.818 lira

AA
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonu düşürmek için atması beklenen faiz adımlarının devamının gelmesinin beklenmesi altın fiyatlarını yukarı yönlü etkiledi.
İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırıların durmaması ve etrafa sıçrama ihtimali de yatırımcımları güvenli limanlara yönetti.
Altın fiyatlarındaki artış sınırlı seviyede devam etti.
Ons altın 1992 dolar seviyesinden işlem görüyor.
Yurt içinde altın fiyatları
Gram altın serbest piyasada 1.818 lirada kadar yükseldi.
Çeyrek altın 3 bin 83 lira oldu.
Cumhuriyet altını 12bin 562 liraya yükseldi.
Tam altın 12 bin 332 liradan, yarın altın ise 6 bin 166 liradan satıldı.
Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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