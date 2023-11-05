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Altın fiyatlarında yeni rekor! Gram altın 1.818 lira

Altın fiyatlarında yeni rekor! Gram altın 1.818 lira İsrail-Filistin gerginliği sonrasında piyasaların güvenli liman olarak gördüğü altına olan talebinin artması altın fiyatlarını yurt dışında ve içinde yükselten bir etken oldu.