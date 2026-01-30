Altın fiyatlarını kâr satışları vurdu! 30 Ocak'ta altın, gümüş, bakır fiyatları

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Altın 2025'te yüzde 60, 2026'nın ilk haftasında da yüzde 30 yükselmişti.

Ons altın, dünkü 5 bin 592 seviyesinden önce 5 bin 113 dolara geriledi. Şu anda 5 bin 222 dolarda ve dünkü seviyesinin hala altında.

Altındaki düşüş 2,5 trilyon dolara ulaştı.

Gram altın da 7 bin 535 liradan önce 7 bin 147 liraya geriledi. Sonrasında 7 bin 304 lirada tutundu.

Altın düşüş yaşasa da yüzde 20'nin üzerinde aylık kazanç elde etme yolunda ilerlemeye devam etti.

DEĞERLİ METALLERDE DALGALANMA

Son dönemdeki yükseliş; uzun yıllar yetersiz kalan madencilik yatırımları, veri merkezleri, yapay zeka ve elektrikli araç altyapısından gelen güçlü talep beklentileriyle desteklenmişti.

Ancak ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergisi tehditleriyle artan küresel belirsizlik, yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesine ve metal fiyatlarındaki dalgalanmanın hızlanmasına neden oldu.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 7 bin 304

Çeyrek altın: 12 bin 387

Cumhuriyet altını: 50 bin 519

Tam altın: 49 bin 616

Yarım altın: 24 bin 796

GÜMÜŞ

Gümüş, ons başına kâr realizasyonu ile 108 dolara doğru yaklaşık yüzde 5 düşüş gösterdi.

Doların toparlanması ise metal üzerinde baskı oluşturdu. Geri çekilmeye rağmen, gümüş ocak ayında yüzde 50'den fazla değer kazanarak rekor seviyedeki en iyi aylık performansını sergilemeye ve dokuz aylık bir yükseliş serisini uzatmaya hazırlanıyor.

ONS GÜMÜŞ

Ons gümüş güne 116,6 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 108 dolar, en yüksek de 118,4 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 110,6 dolardan işlem geçiyor.

GRAM GÜMÜŞ

Gram gümüş güne 162,9 liradan başladı. Gün içinde en düşük 151,1 lira, en yüksek de 165,5 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 154,9 liradan alıcı buluyor.

BAKIR FİYATLARI

Bakır vadeli işlemleri, yatırımcıların rekor seviyelere çıkan metallerde kâr realizasyonuna gitmesi ve doların toparlanmasıyla yüzde 3’ten fazla düşerek pound başına yaklaşık 6 dolara geriledi.

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz fiyatlarında son durum şöyle:

Dolar: 43,5123 lira

Euro: 51,9160 lira

Sterlin: 59,9475 lira

ALTINI ETKİLEYEN NEDENLER

Artan ekonomik ve jeopolitik belirsizlik ve ABD dolarındaki zayıflık tarafından desteklendi.

ABD Başkanı Donald Trump, Küba'ya petrol tedarik eden ülkelerden gelen mallara gümrük vergisi getiren bir başkanlık kararnamesi imzaladı.

Bu da Meksika üzerindeki baskıyı artırdı. Jeopolitik gerilimler de yüksek seviyede kaldı.

Trump, İran'ı nükleer görüşmelere katılmaya çağırırken, Tahran misilleme uyarısında bulunarak hızlı bir yanıt sözü verdi.

FED BAŞKAN ADAYI BELLİ OLUYOR

Para politikası cephesinde ise Trump, cuma günü Federal Rezerv başkanlığı için adayını açıklayacağını söyledi; haberlere göre, uzun zamandır aşırı gevşek Fed politikasının eleştirmeni olan eski Fed yöneticisi Kevin Warsh en güçlü aday olarak gösteriliyor.