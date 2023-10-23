Altın geriledi! 23 Ekim Pazartesi piyasalar

AA
Bugün haftanın ilk günü olması nedeni ile piyasalardaki son durum merak ediliyor.
26 Ekim Perşembe günü Merkez Bankası, politika faizini açıklayacak. Bu konuda yapılan anketlerde, yüzde 25 olan faizin 500 baz puan artırılarak yüzde 30'a çıkmasını bekleniyor.
Dünyada İsrail-Filistin gerginliği ve ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı belirsizliği piyasaları yakından etkiliyor.
Böyle bir atmosferde varlıkların değerleri ise şöyle sıralandı:
Piyasalarda bu sabah
Dolar/TL: 28,0468 (Yüzde 0,2) (çıktı)
Euro/TL: 29,6650 (Yüzde -0,1) (düştü)
Gram altın: 1.782 TL (Yüzde -0,1)(düştü)
Çeyrek altın: 3.022 TL (Yüzde 0,02)(düştü)
Ons altın: 1.976 dolar (Yüzde -0,3)(düştü)
Brent petrol: 90,2 dolar (Yüzde -1,2)(düştü)
Bitcoin: 30.789 dolar (Yüzde 3,2)(düştü)Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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