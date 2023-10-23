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Altın geriledi! 23 Ekim Pazartesi piyasalar

Altın geriledi! 23 Ekim Pazartesi piyasalar Fiyatlamaların odağında olan Dolar/TL ve Brent petrol fiyatları gibi yatırımcılar açısından önem taşıyan gram altın, ons altın ve Bitcoin rakamları yakından takip ediliyor.