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Altın gerilemeye başladı! 7 Kasım'da piyasalarda son durum

Altın gerilemeye başladı! 7 Kasım'da piyasalarda son durum Dünyada altındaki yükselen trend gerilemeye başladı. Bu gelişme ve dolardaki artış, yurt içindeki piyasalarda da fiyatlara gerileme olarak yansıdı.