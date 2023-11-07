Altın gerilemeye başladı! 7 Kasım'da piyasalarda son durum

İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırılar, finans dünyasında altının yükselerek öne çıkmasına neden olmuştu.
Şimdi altın, savaş sırasında elde ettiği kazanımlarını geri vermeye başladı.
2 bin dolarları gören ons altın, dün başlayan düşüş dalgası ile yüzde 0,8 gerileyerek 1.985 dolara indi.
Bugün güne 1.973 dolardan başlayan ons altın, 1.969 dolara kadar düştü.
Emtia fiyatlarında da oynaklığın artması göze çarpıyor.
Bu şartlarda yurt içindeki piyasada da altın fiyatlarında düşüş yaşanıyor. Gram altın dün 1.813 lirayken bugün 1.803 liraya geriledi. Çeyrek altın ise dün 3 bin 75 liradan 3 bin 58 liraya düştü.
İstanbul Kapalıçarşı'da altın fiyatları:
Gram altın: 1.803 lira
Çeyrek altın: 3 bin 58 lira
Cumhuriyet altını: 12 bin 461 lira lira
Tam altın: 12 bin 234 lira
Yarım altın: 6 bin 116 liraHaber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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