Altın, gümüş ve petrolde düşüş eğilimi! 7 Ocak'ta piyasalar Altının onsu yüzde 0,5 azalışla 4 bin 454 dolardan, gümüşün onsu da yüzde 1,8 kayıpla 79,9 dolardan işlem görüyor.

Göster Hızlı Özet Altının onsu yüzde 0,5 azalışla 4 bin 454 dolardan, gümüşün onsu ise yüzde 1,8 kayıpla 79,9 dolardan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatı, ABD'nin Venezuela'ya müdahalesi sonrası arz artışı beklentisiyle düşüş trendinde ve bugün 59,9 dolardan seyrediyor.

Döviz fiyatlarında ise dolar 43,0757 lira, euro 50,4188 lira seviyesinde bulunuyor. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. ABD'nin Venezuela'ya müdahalesi sonrası petrol arzının artabileceğine yönelik beklentilerle piyasada referans olarak kabul gören Brent petrolün varili fiyatı gerilemeye devam ediyor. Dün yüzde 2,2 düşerek 60,3 dolara inen Brent petrolün varil fiyatı, bugün de yüzde 0,8 azalışla 59,9 dolarda seyrediyor. Kıymetli metallerden altın ve gümüşte de ABD'nin Venezuela'ya müdahalesi sonrası hızlı artışlar görüldükten sonra kâr satışlarının ardından düşüş eğilimi izleniyor. ONS ALTIN: 4 BİN 454 DOLAR Altının onsu 4 bin 454 dolarda, gümüşün onsu da yüzde 1,8 kayıpla 79,9 dolarda bulunuyor. YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI Gram altın: 6 bin 162 lira Çeyrek altın: 10 bin 449 lira Cumhuriyet altını: 42 bin 562 lira Tam altın: 41 bin 779 lira Yarım altın: 20 bin 893 lira DÖVİZ FİYATLARI Döviz fiyatlarında son durum şöyle: Dolar: 43,0757 lira Euro: 50,4188 lira Sterlin: 58,3789 lira Ekonomi Haberleri Bakır fiyatları tarihi zirveyi gördü: Libresi 6 doları aştı

Antalya'ya rekor turist akını: Hava yoluyla 17 milyon ziyaretçi geldi

Borsa İstanbul güne rekorla başladı