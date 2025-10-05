Altın, 'güvenli liman' varlıkları arasında yükselişe geçti

Altının onsu, yılın 9 ayında üst üste rekorlar kırdı.

"Güvenli liman" varlıklardan olan altın, jeopolitik risklerin yanı sıra düşen ABD faiz oranları ve devam eden enflasyon endişeleri arasında merkez bankalarının alımlarıyla desteklenerek yükselişini sürdürdü.

Analistler, Orta Doğu ve Ukrayna'daki jeopolitik gelişmelere ek olarak ABD’nin finansal istikrarına duyulan güvenin azalması ve bunun dolara duyulan güvene zarar vermesi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son faiz indiriminin altının ons fiyatını yukarı yönlü desteklediğini belirtiyor.

ABD'nin borçlarına ilişkin endişelerin yatırımcıların dolara güvenlerini giderek kaybetmesine yol açtığı kaydedildi.

Ons altın 3 bin 886,8 dolardan işlem gördü.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 5 bin 204 lira

Çeyrek altın: 8 bin 825 lira

Cumhuriyet altını: 35 bin 955 lira

Tam altın: 35 bin 300 lira

Yarım altın: 17 bin 650 lira