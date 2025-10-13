Altın, haftaya rekorla başladı

Küresel piyasalarda artan risk algısıyla altın fiyatları artışını sürdürdü.

Altın fiyatları, haftanın ilk gününün başlangıcında ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'in değerli nadir toprak mineralleri için planladığı yeni ihracat kontrollerine misilleme olarak tüm Çin ithalatına ek yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacağını açıklaması nedeni ile artışına devam etti.

Altının yükselme nedenlerinin içinde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasındaki belirsizlik de yer alıyor.

ONS ALTIN REKORU 4 BİN 78 DOLARA TAŞIDI

Altının onsu sabah saatlerinde 4 bin 78 dolarla rekor kırdı. Ons altın, şimdi 4 bin 75 dolardan işlem görürken, iç piyasada da İstanbul Kapalıçarşı'da hareketlilik yaşanıyor.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 5 bin 722 lira

Çeyrek altın: 9 bin 350 lira

Cumhuriyet altını: 37 bin 810 lira

Tam altın: 37 bin 251 lira

Yarım altın: 18 bin 694 lira

DÖVİZ FİYATLARI

Dolar piyasaların açılışında 0,01 düşüşle 41,8250 dolardan işlem görüyor.

Döviz fiyatlarında son durum şöyle:

Dolar: 41,8250 lira

Euro: 48,6359 lira

Sterlin: 56,0133 lira

BRENT PETROL

Brent petrolün varili ise yüzde 2 artışla 63,3 dolarda işlem görüyor.