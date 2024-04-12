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Altın rekor seyrine devam ediyor! Gram altın: 2 bin 492 lira

Altın rekor seyrine devam ediyor! Gram altın: 2 bin 492 lira Dünyada, ons altın 2 bin 387 dolarda, Türkiye'de gram altın ise 2 bin 492 liradan satılıyor.