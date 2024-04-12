Altın rekor seyrine devam ediyor! Gram altın: 2 bin 492 lira

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Altın fiyatları, ons altının değer kazanlaması ile birlikte artışına devam ediyor.
Ons altının yükselişini ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine ne zaman başlayacağına dair beklentilerin belirsizliği nedeni ie körükleniyor.
Ayrıca merkez bankalarının altın alması ve jeopolitik risklerin sürmesi de yatırımcıyı güvenli liman olarak gördüğü altın almaya itiyor.
Türkiye'de vatandaşların bireysel altın alımını artırmaları da fiyatlara yükseliş yönünde yansıyor.
Serbest piyasada altın fiyatları:
Yurt içinde altın fiyatları şöyle:
Gram altın: 2 bin 492 lira
Çeyrek altın: 4 bin 226 lira
Cumhuriyet altını: 17 bin 209 lira
Tam altın: 16 bin 900 lira
Yarım altın: 8 bin 450 lira
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