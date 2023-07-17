Altın rekorunu tazeledi! Piyasalar TCMB faiz kararına odaklandı Serbest piyasada altının gram fiyatı 1.649 lira seviyesinden işlem görürken; altın 2 bin 710 lira, Cumhuriyet altını 10 bin 940 liradan satılıyor.

AA

Cuma günü altının ons fiyatındaki düşüşe karşın dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı günü, önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 1.647 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 1.649 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 2 bin 710 lira, Cumhuriyet altını da 10 bin 940 liradan satılıyor.

Tam altının satış fiyatı 10 bin 892 lirayken, yarım altın ise 5 bin 446 liradan alıcı buluyor.

Altının ons fiyatı: 1.954 dolar

Altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 1.954 dolardan işlem görüyor.

Merkez Bankası'nın kararı bekleniyor

Analistler, enflasyon ve resesyon endişesinin varlık fiyatları üzerindeki etkisinin devam ettiğini belirterek, bu hafta yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararının yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade etti.

Faiz beklentisi: Yüzde 20

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 500 baz puan artırarak yüzde 20'ye yükselteceğini tahmin ediyor.

Altının destek ve direnç konumu

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.950 ve 1.940 doların destek, 1.960 ve 1.970 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.